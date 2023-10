Notre odorat peut changer les couleurs que nous voyons

L'ESSENTIEL Les associations crossmodales se produisent lorsque les gens font des correspondances inconscientes mais stéréotypées entre deux ou plusieurs sens.

Il s'agit d'un mécanisme du cerveau pour traiter rapidement et efficacement l'ensemble des informations et des sensations qu'il reçoit.

Des chercheurs ont montré que ces associations crossmodales inconscientes avec notre odorat peuvent affecter notre perception des couleurs.

Vue, ouïe, toucher, goût et odorat... Nos cinq sens inondent notre cerveau d'informations constantes. Pour pouvoir traiter rapidement et donner un sens à toutes ces données, il combine ces sensations et crée des associations "crossmodales" inconscientes. Par exemple, nous faisons un amalgame entre les températures élevées et les couleurs chaudes ou encore le goût du citron et le jaune. Selon des travaux de l'Université John Moores de Liverpool publiés dans la revue Frontiers in Psychology, les associations avec l'odorat sont assez puissantes pour déformer notre perception des couleurs.



Perception des couleurs : l'odeur du café fait voir rouge

L'équipe a testé l'existence et la force d'associations odeur-couleur chez 24 adultes âgés de 20 à 57 ans. Les participants étaient assis devant un écran dans une pièce dépourvue de stimuli sensoriels indésirables. Pour éviter de perturber leur odorat, ils ne devaient pas porter de déodorant ou de parfum. Pendant qu'ils regardaient un carré de couleur sur l'écran, une odeur aléatoire parmi le caramel, la cerise, le café, le citron, la menthe poivrée et celle de l'eau inodore (élément de contrôle) était diffusée dans la pièce pendant cinq minutes.

Les volontaires devaient ensuite ajuster manuellement la couleur du carré pour qu'il apparaisse gris. "Dans une étude précédente, nous avions montré que l'odeur de caramel constitue généralement une association crossmodale avec le brun foncé et le jaune, tout comme le café avec du brun foncé et du rouge, de la cerise avec du rose, du rouge et du violet, de la menthe poivrée avec du vert et du bleu, et du citron avec du jaune, du vert et du rose", précise le Dr Ryan Ward, maître de conférences à l'Université John Moores de Liverpool, dans un communiqué.

L'analyse des données montre que la perception des participants était perturbée par ces associations crossmodale. Ils avaient tendance à ajuster les curseurs de couleur de façon incorrecte lorsqu'une certaine odeur était présente. Par exemple, lorsqu'ils sentaient l'odeur du café, ils percevaient le gris plus rouge-brun que sa véritable couleur. De même, lorsqu'ils étaient exposés à la senteur caramel, ils ont perçu à tort une couleur enrichie en jaune comme étant du gris.

"Ces résultats montrent que la perception du gris tendait vers les correspondances intermodales anticipées pour quatre parfums sur cinq, à savoir le citron, le caramel, la cerise et le café", ajoute l'expert. L'exception était l'odeur de menthe poivrée. Le choix de teinte des participants s'est révélé différent de l'association crossmodale typique démontrée avec cette saveur.

Association crossmodale inconsciente : elles influencent nos perceptions

"Cette « surcompensation » (de l'association crossmodale inconsciente) suggère que le rôle des associations faites dans le traitement des entrées sensorielles est suffisamment fort pour influencer la façon dont nous percevons l'information à partir de différents sens, ici entre les odeurs et les couleurs", conclut le Dr Ryan Ward.

Les scientifiques britanniques reconnaissent que si leurs travaux ont jeté la lumière sur l'interaction complexe entre les sens, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes en jeu ainsi que leurs limites.