La perte d’odorat peut prédire si vous allez «mal» vieillir

L'ESSENTIEL La diminution des capacités olfactives apparait vers 60 ans et s'accentue progressivement.

Selon les estimations, 10 % des jeunes adultes souffrent de troubles olfactifs. Le taux grimpe à 30 % chez les plus de 60 ans et à 83 % chez les patients touchés par Alzheimer.

De précédentes études ont montré que la perte d’odorat est un signe précoce de déclin cognitif. Toutefois, la capacité à sentir ou non un parfum ne mettrait pas uniquement en exergue le vieillissement du cerveau. Les difficultés à détecter et à identifier une odeur révèleraient aussi un risque accru de fragilité en prenant de l’âge. C’est ce qu’assurent des chercheurs de Johns Hopkins Medicine dans une étude, publiée le 10 janvier 2023, dans la revue Journal of Gerontology.

La perte d’odorat, marqueur de fragilité en vieillissant

"Nous utilisons notre odorat pour identifier la menace d'un incendie ou pour apprécier le parfum des fleurs un jour de printemps. Mais tout comme la vision et l'ouïe, ce sens s'affaiblit avec l'âge", explique le Dr Nicholas Rowan, professeur agrégé d'oto-rhino-laryngologie et auteur de l'étude. Pour vérifier la relation entre la fragilité des seniors et la perte d’odorat, son équipe a exposé 1.160 personnes âgées (âge moyen de 76 ans) à 5 parfums et leur a demandé de les identifier. Les participants étaient aussi mis en présence de six autres odeurs pour mesurer leur niveau de sensibilité olfactive. Les scientifiques ont ensuite mesuré le score de fragilité des volontaires.

Ils ont découvert que pour chaque augmentation d'un point des scores d'identification et de sensibilité aux odeurs, il y avait une réduction significative de l'état de fragilité. Cela implique que les bonnes performances olfactives étaient associées à une amélioration de l'état de santé. À l'inverse, plus l'odorat était mauvais, plus le participant était fragile. Ainsi, la perte d'odorat pourrait être un biomarqueur mesurable et un facteur de risque de fragilité chez les personnes âgées.

Un test olfactif pour estimer l’état de santé des personnes âgées ?

Compte tenu des résultats obtenus pendant l’expérience, le Dr Rowan estime que les tests olfactifs pourraient faire partie des dépistages de routine pour identifier le risque de fragilité et de soucis de santé en vieillissant.

"Nous effectuons déjà des tests pour évaluer notre capacité à voir ou à entendre, et il est tout aussi simple d'effectuer un simple test d'odorat qui ne prend que quelques minutes. Il pourrait être utilisé comme un outil précieux pour évaluer le risque de fragilité ou de vieillissement problématique", indique l’expert. "Par exemple, si quelqu'un rate un test d'odorat, alors peut-être que ce patient a besoin d'améliorer son alimentation ou de subir un bilan neurologique ou médical plus détaillé", conclut-il.

Le scientifique et son équipe poursuivent leurs recherches pour mettre au point des tests d’odeurs plus détaillés afin d'aider les professionnels de santé à mieux identifier les personnes âgées physiologiquement vulnérables.