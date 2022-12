5 clés pour vieillir en bonne santé selon une nouvelle étude

L'ESSENTIEL En 2021, l'espérance de vie était de 85,4 ans pour les femmes, et 79,3 ans pour les hommes, en France.

D'après Santé Publique France, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent un quart de la population et pourraient en représenter un tiers en 2050.

Les anglophones utilisent le terme "successful aging", en français, cela correspond à la notion de bien vieillir, soit passer les années sans problème de santé. Des chercheurs de l’université de Toronto, au Canada, se sont intéressés aux facteurs contribuant à un vieillissement en bonne santé. Pour les identifier, ils ont suivi plus de 7.000 Canadiens pendant trois ans. Dans le Journal international de recherche environnementale et de santé publique, ils publient leurs conclusions.

Qui sont les individus les plus susceptibles de vieillir en bonne santé ?

Comme base de comparaison, les chercheurs ont sélectionné les profils des participants qui étaient en bonne santé au début de la recherche : cela signifie qu’ils n’avaient pas de problème de mémoire, de douleur chronique invalidante, de maladie mentale grave, ni d’handicap physique. 70 % d’entre eux ont conservé leur bon état de santé tout au long de l’étude.

Poids et activité physique contribuent à un vieillissement en bonne santé

Parmi ces différents facteurs, certains sont déjà connus. "Nos résultats sont conformes à d'autres études qui ont montré que l'obésité était liée à différents symptômes physiques et à des problèmes cognitifs, souligne le co-auteur de la recherche, David Burnes, et que l'activité physique joue également un rôle clé dans le vieillissement optimal." Leur analyse montre que les personnes qui n’avaient pas de problème de poids étaient 24 % plus susceptibles de vieillir de manière optimale, en comparaison aux personnes âgées obèses.

L'étude révèle également que la pratique d'une activité physique participe au maintien d’une bonne santé au fil de la vie. Les personnes âgées qui pratiquaient une activité physique modérée à intense étaient respectivement de 35 à 45 % plus susceptibles de bien vieillir. "Ces résultats soulignent l'importance de maintenir un poids approprié et de s'engager dans un mode de vie actif tout au long de la vie", observe le co-auteur.

Tabac, sommeil : un mode de vie sain contribue au bien vieillir

Mais les résultats montrent aussi qu’un mode de vie sain, au sens global, est aussi primordial pour bien vieillir. Les personnes âgées qui n'ont jamais fumé avaient 46 % de chances supplémentaires de rester en bonne santé, en comparaison aux fumeurs. Leurs résultats confirment les bénéfices d’un arrêt, même tardif : les anciens fumeurs avaient d’aussi bons résultats que ceux qui n'avaient jamais fumé.

Un mode de vie sain passe aussi par des bonnes nuits. "Un bon sommeil est un facteur important à mesure que nous vieillissons, complète Esme Fuller-Thomson, co-autrice. Les problèmes de sommeil minent la santé cognitive, mentale et physique." L’étude montre que les participants qui n'avaient jamais ou rarement souffert de problèmes de sommeil étaient 29 % plus susceptibles de maintenir une excellente santé tout au long de l’étude.

Un lien entre niveau de vie et vieillissement en bonne santé

Enfin, les scientifiques canadiens ont observé une corrélation entre le revenu et les chances de vieillir en bonne santé. "Environ la moitié de ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté vieillissent de manière optimale contre les trois quarts de ceux qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté", indiquent-ils. Selon eux, cela pourrait être lié au stress engendré par un revenu insuffisant mais aussi aux potentiels problèmes de nutrition.

Pour les auteurs, ces résultats permettront de travailler avec les personnes âgées, leurs familles et les professionnels de santé pour les aider à adopter un mode de vie plus favorable à un vieillissement en bonne santé. "Nos résultats soulignent l'importance d'une approche basée sur les forces plutôt que sur les faiblesses en ce qui concerne le vieillissement et les personnes âgées", soulève Mabel Ho, autrice principale de cette recherche.