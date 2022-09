Vieillir en bonne santé nous rendrait plus heureux

L'ESSENTIEL Un trouble de la dépression peut survenir à tout âge et toucher tout le monde.

Selon une étude Ipsos-FondaMental réalisée fin avril 2020 chez plus de 69 000 étudiants français, la santé mentale est altérée pour la moitié d’entre eux.

27 % souffrent d’anxiété, 25 % de stress, 16 % de dépression sévère et 11 % a des idées suicidaires.

Les jeunes ont davantage de symptômes d'anxiété, de dépression et de solitude que les personnes de plus de 60 ans en bonne santé, d’après les résultats d’une étude publiée dans la revue Psychology and Aging. Ces derniers ont aussi un meilleur bien-être mental que les adultes d’une vingtaine d’années… Vieillir serait donc une bonne nouvelle !

Les personnes âgées ont un meilleur bien-être

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont évalué la santé mentale et les performances cognitives d’adultes en bonne santé : 62 étaient dans la vingtaine tandis que les 54 autres étaient âgés de plus de 60 ans. "Nous voulions mieux comprendre l'interaction entre la cognition et la santé mentale au cours du vieillissement, et si elles reposent sur l'activation de zones cérébrales similaires ou différentes", explique Jyoti Mishra, l’un des auteurs.

Ainsi, l’équipe de chercheurs a observé que la performance des fonctions cognitives était plus faible chez les personnes âgées que chez les plus jeunes. Résultat obtenu grâce à la mesure de l’activité cérébrale des participants par électroencéphalographie (EEG). Mais ces examens ont aussi montré que les personnes de plus de 60 ans n’utilisaient pas les mêmes parties du cerveau que les plus jeunes.

Les performances cognitives dépendent de l’âge…

Les plus jeunes utilisaient le cortex préfrontal, une partie du système de contrôle exécutif du cerveau. Néanmoins, celle-ci se dégrade avec le vieillissement, ce qui explique que les résultats n’étaient pas les mêmes chez les adultes de plus de 60 ans.

Mais chez les seniors aussi il y avait des différences. Ceux qui avaient de moins bons résultats utilisaient des zones cérébrales qui sont généralement actives lorsqu'un individu rumine, rêvasse, qu’il pense au passé ou à l’avenir, mais pas lorsqu’il réalise des tâches axées sur un objectif.

…et de la partie du cerveau utilisée

En revanche, chez les adultes âgés qui avaient de meilleures performances cognitives, c’est le cortex frontal inférieur qui montrait une plus grande activité. Il s’agit d’une zone qui aide à guider l'attention et à éviter les distractions.

"Ces découvertes peuvent fournir de nouveaux marqueurs neurologiques pour aider à surveiller et à atténuer le déclin cognitif lié au vieillissement, tout en préservant simultanément le bien-être", souligne Jyoti Mishra. En effet, les chercheurs estiment que la stimulation régulière du cortex frontal inférieur pourrait donc permettre de maintenir de meilleures performances cognitives chez les adultes âgés… Ce qui pourrait participer au maintien de leur bonne santé mentale et donc de leur bien-être.

Désormais, les scientifiques travaillent sur de nouvelles méthodes thérapeutiques de stimulation cérébrale. "Nous avons tendance à penser que les personnes dans la vingtaine sont au sommet de leurs performances cognitives, mais c'est aussi une période très stressante de leur vie, donc en ce qui concerne le bien-être mental, il peut y avoir des choses à apprendre des adultes plus âgés”, conclut Jyoti Mishra.