Être seul et malheureux fait vieillir plus vite que la cigarette

L'ESSENTIEL La solitude, le malheur, le sommeil agité et le célibat sont des facteurs qui accélèrent le rythme du vieillissement biologique, selon une nouvelle étude. Cette accélération augmente le risque de maladie d'Alzheimer, de diabète et de maladies cardiaques, entre autres.

La solitude touche 1 Français sur 5, soit 10 millions de personnes dans l'Hexagone, révèle une étude IFOP. Les Français faisant l'expérience de la solitude sont plus nombreux à se déclarer malheureux.

La solitude et le mal-être concerne davantage les jeunes, les célibataires, les chômeurs et les Français appartenant aux catégories modestes ou pauvres.

Les auteurs d’une nouvelle étude, publiée dans la revue Aging-US, rapportent avoir détecté une accélération du vieillissement chez les personnes ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral, de maladies hépatiques et pulmonaires, de tabagisme et chez les personnes ayant un état mental vulnérable. Plus surprenant : ils ont découvert que se sentir seul, malheureux ou désespéré est davantage associé à l'augmentation de l'âge biologique d'un patient que l'impact nocif du tabagisme.

Se sentir seul et malheureux augmente l'âge biologique d'1,8 an

Grâce aux données sanguines et biométriques de près de 12.000 adultes chinois, l'équipe internationale de chercheurs a mesuré les effets d'être seul, d'avoir un sommeil agité ou de se sentir malheureux sur l'accélération du rythme du vieillissement. Son augmentation accroît le risque de maladie d'Alzheimer, de diabète et de maladies cardiaques, entre autres. Le fait d'être célibataire ou encore de vivre dans une zone rurale (en raison de la faible disponibilité des services médicaux), sont aussi des facteurs importants.

"Nous démontrons que des facteurs psychologiques, tels que le fait de se sentir malheureux ou d'être seul, ajoutent jusqu'à un an et huit mois à l'âge biologique d'une personne", déclarent les chercheurs de la start-up Deep Longevity dans le résumé de leur étude. "L'effet global dépasse les effets du sexe biologique, du lieu de vie et de l'état matrimonial et du tabagisme. Nous concluons que la composante psychologique ne doit pas être ignorée dans les études sur le vieillissement en raison de son impact significatif sur l'âge biologique", ajoutent-ils.

La santé mentale a un effet important sur le vieillissement biologique

Cette étude est la première de cette ampleur à se pencher sur ce que les chercheurs appellent "l'horloge du vieillissement". Ce concept fait le pont entre ceux du vieillissement biologique et psychologique. Il montre que la santé mentale a un effet plus important sur le rythme du vieillissement par rapport à un certain nombre de problèmes de santé et d’habitudes de vie. Les dommages moléculaires qui en résultent s'accumulent et contribuent au développement de fragilités et de maladies graves. Chez certaines personnes, ces processus sont plus intenses - ce que les scientifiques appellent le vieillissement accéléré.

Heureusement, les chercheurs affirment que l'accélération du vieillissement est détectable avant qu'elle n'entraîne des conséquences désastreuses. Ces "horloges du vieillissement" peuvent également aider à créer des thérapies anti-âge individualisées à grande échelle, à condition que les traitements se concentrent sur la santé mentale autant que sur la santé physique, remarquent les chercheurs.