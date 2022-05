Covid-19 : les personnes narcissiques respectent moins les gestes barrières !

L'ESSENTIEL Dès le 16 mai, le masque ne sera plus obligatoire dans les bus, les trains, les avions, et tous les transports en commun. Mais il sera toujours obligatoire dans les hôpitaux et les Ehpad.

Les personnes narcissiques ayant malgré tout fait le choix de porter un masque étaient plus susceptibles de recommander aux autres de faire pareil.

Le narcissisme grandiose peut devenir pathologique.

Bas les masques ! À partir du lundi 16 mai, ils ne seront plus obligatoires dans les transports en commun. Le ministre de la santé, Olivier Véran, l’a annoncé mercredi 11 mai, à la sortie du Conseil des ministres. Pour certains, ce sera un soulagement, pour d’autres, cela ne changera pas grand chose car ils ne le portaient déjà plus. Des chercheurs américains ont voulu comprendre qui sont ces personnes, qui ne respectent pas ou peu les gestes barrières. "À une époque où les gens étaient encouragés à porter un masque ou à se faire vacciner pour aider non seulement eux-mêmes mais aussi les autres, il y avait un trait de personnalité qui nous est apparu comme une explication possible pour ceux qui ne voulaient pas se conformer", a explique Peter Hatemi, auteur principal de la recherche. "Mon co-auteur et moi avions fait des recherches sur le narcissisme à d'autres titres auparavant et il semblait qu'il pouvait être fortement lié à ces types de comportements." Dans une étude parue dans Current Psychology, ils concluent que le narcissisme est bien un facteur de risque.

Deux types de narcissisme

Pour l'étude, les chercheurs ont collecté des informations auprès d'un échantillon de 1 100 adultes américains en mars 2021. Ils leur ont posé des questions sur le port du masque et sur leur attitude face à la vaccination, et sur leur stress face à l’épidémie. En parallèle, les participants ont répondu à un questionnaire destiné à évaluer leur niveau de narcissisme. En psychologie, deux types de narcissisme se font face : le "vulnérable", où les personnes cherchent à se faire accepter par les autres, et le "grandiose", où elles souhaitent que les autres les admirent. Les auteurs de l’étude précisent que le narcissisme, lorsqu'il est de moindre degré, est un aspect de la personnalité de chacun. "Nous avons tous un certain niveau de narcissisme grandiose et vulnérable", insiste Peter Hatemi. "Sans cela, nous ne fonctionnerions pas correctement." Il souligne toutefois que ce narcissisme inné peut être alimenté par le contexte et l’environnement, comme cela a été le cas pendant la pandémie.

Des narcissiques moins disciplinés !

En prenant en compte les caractéristiques des différents participants, leur perception du risque et les politiques mises en place dans leur Etat, les chercheurs arrivent à une conclusion : les personnes les plus sujettes au narcissisme grandiose étaient moins susceptibles de porter un masque ou de se faire vacciner. Les participants plus concernés par le narcissisme vulnérable étaient également moins susceptibles de porter un masque ou de se faire vacciner si leurs personnalités étaient égocentriques. Cependant, les narcissiques vulnérables plus sensibles au jugement des autres avaient plus de chance de porter le masque et de se faire vacciner. "Si vous voulez convaincre quelqu'un concerné par le narcissisme grandiose de porter un masque ou de suivre d’autres recommandations, rendez cette contrainte cool et unique pour répondre à son besoin de se démarquer, suggère Peter Hatemi. Pour ceux qui sont sensibles au jugement, vous pouvez leur dire que le geste barrière en question est socialement validé."