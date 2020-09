Ig-nobel : reconnaître les narcissiques grandioses à leurs sourcils

L'ESSENTIEL Une étude montre que les sourcils sont les meilleurs indicateurs du visage pour déterminer si une personne a une personnalité narcissique "grandiose".

Cependant, ce ne sont ni leurs épaisseurs ou formes qui aident à débusquer ces personnalités toxiques mais leurs distinctions.

Comment reconnaitre une personnalité narcissique grandiose ? Grâce à son regard, ou plutôt par ses sourcils. C'est l'étrange conclusion à laquelle aboutie une étude menée par deux chercheurs en psychologie de l'université de Toronto (Canada) et publiée en mai 2018 dans la revue Journal of personality. Cette étude a remporté le prix Ig-Nobel 2020 — récompense d'études scientifiques publiées improbables mais faisant avancer la connaissance — en psychologie.

Il existe deux formes de narcissisme. Ici les chercheurs se sont intéressés au narcissisme dit “grandiose”. "Les Narcisse grandioses s’estiment supérieurs aux autres et, à ce titre, considèrent que tout leur est dû, définit la psychiatre Marie-France Hirigoyen dans les colonnes de Psychologies magazine. Ce sont des personnes d’un égocentrisme extrême qui sont dépendantes de l’admiration des autres. Derrière leur mégalomanie se cache un sentiment inconscient d’infériorité et de vide intérieur qu’ils cherchent à compenser. C’est pour cela qu’ils sont dans un show permanent.” Les chercheurs ont accepté ce prix malgré les railleries qu'il peut susciter. “C'est super, c'est un prix très amusant, se réjouit Miranda Giacomin, aujourd'hui maître assistante en psychologie à l'université MacEwan (Canada) auprès du journal The Guardian. Je fais davantage attention aux sourcils maintenant, mais je suis surtout plus consciente que d’autres personnes les fixent aussi une fois qu’ils entendent parler de cette étude.”

Sourcils : indicateurs principaux du visage pour détecter les narcissiques grandioses

Selon ces deux chercheurs canadiens, “bien qu'initialement charmants et invitants, les narcissiques adoptent souvent des comportements interpersonnels négatifs”, qui pousse les autres à les éviter. Pour comprendre le mécanisme derrière le narcissisme grandiose, les chercheurs se sont basés sur des études antérieures qui “ont montré que les gens peuvent juger le narcissisme grandiose des autres à partir de leur apparence — y compris de leur visage”. Face à ce constat, ils ont voulu identifier ces indices infimes qui permettent aux gens de les détecter.

Dans la première phase de leur expérimentation, ils ont sélectionné des portraits “d’expression neutre” de 39 étudiants de l’université de Toronto. Puis, ils leur ont fait passer des tests de personnalité afin de déterminer leur degré de narcissisme. Dans un deuxième temps, ils ont recruté 28 volontaires et leur ont demandé de noter sur une échelle de 1 (pas du tout narcissiques) à 8 (extrêmement narcissique) les personnes qu'ils jugeaient “égoïstes, concentrées sur lui-même, et vaines” sur un simple regard. Un deuxième groupe de 27 volontaires à procédé au même jugement mais en retournant les photographies, afin de permettre “à l’œil humain de regarder les traits individuels du visage un par un, plutôt que de les regrouper tous ensemble.” Enfin, ils ont recommencé l'expérience en cachant cette fois-ci les yeux ou les sourcils des portraits présentés. Ils ont alors remarqué que les sourcils étaient “la principale caractéristique à l'appui de ces jugements.”

L'équipe a tenté de comprendre qu'est-ce qui dans le sourcil indiquait ce trouble psychiatrique. Dans cette troisième phase, ils ont inversé les sourcils des personnes narcissiques et non-narcissiques. “Ensemble, ces données montrent que des sourcils distinctifs révèlent la personnalité des narcissiques aux autres, fournissant une compréhension de base du mécanisme par lequel les gens peuvent identifier les traits de personnalité narcissiques avec une application potentielle à la vie quotidienne”, assure l'étude. Cependant, dans un entretien à Inside, la chercheuse principale met en garde contre ce seul critère : le maquillage des sourcils peut tromper la transformer leur distinction et dans la vraie vie l’œil humain croise l'information des sourcils avec l'allure générale.