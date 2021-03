Narcissisme : quelles failles ce défaut cache-t-il ?

L'ESSENTIEL Le narcissisme apparaît comme un moyen de défense pour surmonter et couvrir la faible estime de soi.

Les personnes narcissiques présentent un fort besoin de validation sociale et accordent une grande importance à faire une première bonne impression.

Les narcissiques, d’apparence très sûr d’eux-mêmes cacheraient en fait une grande insécurité. “Pendant longtemps, on ne savait pas pourquoi les narcissiques se livraient à des comportements désagréables, tels que l'auto-félicitation, avance Pascal Wallisch, professeur agrégé de clinique au département de psychologie de l'université de New York et co-auteur principal d’une nouvelle étude sur le sujet paru le 12 mars dans la revue Personnality and Individual Differences. Notre travail révèle que les narcissiques sont plutôt peu sûrs d'eux, et c'est en adoptant un comportement d’amour excessif d’eux-mêmes qu'ils semblent faire face à leurs insécurités.”

Se conforter dans un sentiment de puissance et d’assurance

Le narcissisme apparaît comme un moyen de défense pour surmonter et couvrir la faible estime de soi. Cela renvoie au narcissisme vulnérable, contrairement au narcissisme grandiose qui correspond à un excès d’ego. Pour éviter de laisser place à ses propres doutes, le narcissique préfère se conforter dans un sentiment de puissance et d'assurance qui lui permet de se surestimer. “Les narcissiques ne sont pas en sécurité et ils font face à ces insécurités en se survendant, poursuit Mary Kowalchyk, co-autrice principale de l'article. Cela fait qu’ils sont moins aimés par les autres, aggravant davantage leurs insécurités, ce qui conduit à un cercle vicieux.” Les chercheurs décrivent quatre éléments qui caractérisent le narcissisme à partir des réponses à l’enquête : le besoin de faire une bonne première impression, d’avoir une validation sociale, montrer une surestime de soi et adopter une attitude de dominant sociale.

Les chercheurs ont mené une enquête auprès de 300 volontaires d’un âge médian de 20 ans qui ont répondu à un total de 151 questions. Ils ont examiné le trouble de la personnalité narcissique. Les résultats ont montré que les personnes narcissiques présentent un fort besoin de validation sociale, signe d’un sentiment d’insécurité par rapport à ce que peuvent penser les autres. Ils montrent aussi un besoin plus important de faire une bonne première impression quand ils rencontrent de nouvelles personnes.

Être narcissique, c’est bon pour la santé

Le narcissisme n’est pas forcément mauvais. Dans une étude publiée dans le European Psychiatry, des chercheurs irlandais ont analysé les effets du narcissisme grandiose sur la santé mentale. Il permettrait d’avoir une plus grande solidité psychologique et diminuerait le risque de souffrir de dépression. Pour les personnes catégorisées comme narcissiques vulnérables, ces constats ne sont pas vérifiés. Dans la seconde étude, parue dans Personality and Individual Differences, les scientifiques constatent que le narcissisme grandiose protégerait également du stress.