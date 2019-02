Comment agissent les pervers narcissiques ?

Le pervers narcissique ne semble penser qu'à lui et ne se sert des autres que pour satisfaire ses propres besoins. Avec une absence totale de reconnaissance et d'empathie pour ce qu'il fait vivre, il transforme sa victime en objet devant se comporter selon son bon vouloir.

L'étape de la séduction

Au départ, le pervers narcissique se présente comme une personne très attirante. Que ce soit au travail ou dans la vie privée, il est en général séducteur et se positionne comme une personne exceptionnelle et orgueilleuse.

La relation devient en général très facile avec une mise en confiance qui passe par l’écoute et la flatterie. Il peut même parfois se positionner comme une victime pour susciter la pitié et l'envie de le protéger.

Le piège se referme

Parce qu'il a appris à reconnaître les vulnérabilités de sa proie, il distille progressivement des petites réflexions négatives qui dévalorisent et fragilisent la confiance en soi.

Plusieurs stratégies de violences psychologiques peuvent être utilisées à ce stade :

La moquerie ;

La critique ;

Les reproches ;

La dévalorisation ;

L’humiliation ;

La culpabilité ;

L’ignorance.

Plus sa victime s'enfonce, et plus le pervers narcissique en tire une sensation de pouvoir. La relation ne fonctionne donc que dans son sens et il fera tout pour saboter les projets ou les émotions de l'autre.

La descente aux enfers

En fonction de la personnalité de la victime, le pervers narcissique utilisera tôt ou tard le harcèlement moral et dans certains cas la violence physique pour déverser sur sa victime toute sa haine et sa frustration.

Aspirée dans une spirale de doute et de culpabilité, la victime s'épuise à vouloir trouver des solutions pour réparer la relation. Épuisée moralement et psychologiquement, elle traverse une période de dépression qui conforte d'autant plus le pervers narcissique dans sa violence.

En savoir plus : "Mettre les pervers échec et mat: Des solutions concrètes pour se débarrasser des pervers narcissiques" de Hélène Vecchiali, Edition Poche Marabout.