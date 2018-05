Psychologie : 6 phrases qui prouvent que votre partenaire est un pervers narcissique

1/"Nous sommes faits l’un pour l’autre"

Et ses variantes, comme "tu es mon âme-soeur", "tu es la personne la plus importante de ma vie" ou "je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme toi". Si ces phrases peuvent être effectivement prononcées au bout de quelques temps, le pervers narcissique les utilise dès le tout début d’une relation. Dans ce cas, écoutez la petite voix intérieure qui vous dit que ce n’est pas une aventure qui progresse normalement, et mettez-y un terme au plus vite.

2/"Tu devrais prendre confiance en toi"

Le pervers narcissique vise à séduire les personnes qui ont une faible estime d’elle-même. Dans un premier temps, le séducteur fera de ce trait de caractère la base de multiples compliments, avant de le transformer en défaut.

3/"Mon passé est douloureux"

Ou alors "j’ai eu une enfance difficile", "j’ai été victime de maltraitance", etc. Même si cela n’est pas vrai, le pervers narcissique emploie cette méthode pour susciter l’empathie de ses victimes et créer un rapprochement rapide et intime. Plus tard, il s’en servira pour culpabiliser son ou sa partenaire.

4/"Tu es folle/fou, je n’ai jamais dit ça"

C’est la stratégie du mythomane déstabilisateur. Le pervers narcissique est un menteur invétéré, dans le but de saper la confiance de sa victime, qui n’est déjà pas très sûre d’elle au départ, comme expliqué plus haut. Si jamais vous êtes certain(e) que votre partenaire a dit si ou ça, ou qu’il a fait si ou ça, mais qu’il le dément catégoriquement en remettant en cause vos capacités intellectuelles, prenez la fuite.

5/"Tu es magnifique, mais pas très futé(e)"

Beaucoup de variantes sont possibles : "tu es belle dans cette robe, mais tu as grossi", "cette nouvelle coupe de cheveux te vas bien, mais tu devrais faire quelque chose pour ta calvitie", etc. Passer du chaud au froid est un moyen utilisé par les pervers narcissiques pour faire perdre le sens des réalités à sa victime. Déstabilisée, elle prendra la très mauvaise habitude de ne pas réagir à l’agression de son compagnon, puisque ce dernier se dédouanera en expliquant qu’il vient de lui faire un compliment.

6/"Tu me manques"

Cette phrase et ses variantes, telles que "je ne suis rien sans toi" ou "ma vie n’a plus de sens sans toi" seront mathématiquement prononcées après la rupture, souvent extrêmement brutale et à l’initiative du pervers narcissique, du moins la première fois. Un pervers narcissique reviendra toujours vers vous, même très longtemps après. Pour s’en débarrasser définitivement, il est donc capital de bloquer tous les moyens de communication qui peuvent vous relier à lui.