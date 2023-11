Covid-19 : les confinements ne sont pas plus efficaces que l'approche douce à la suédoise

L'ESSENTIEL En Suède, il n’y a pas eu de confinement, les citoyens ont dû adapter leurs comportements de manière individuelle.

Selon une nouvelle étude, cette méthode suédoise serait plus efficace que le confinement.

Les décès dus à la Covid-19 seraient diminués de 50 % avec la méthode suédoise, contre 35 % avec le confinement.

À midi, le 17 mars 2020, la France entamait un confinement qui allait durer un peu plus de deux mois. C’est la réponse que beaucoup de gouvernement ont apporté face à l’urgence de la crise sanitaire. Mais était-ce la meilleure option ? Non selon une étude publiée dans la revue Nature Human Behaviour.

Confiner n'est pas plus efficace que la méthode suédoise

Les chercheurs de l’Université d’Oxford estiment que cette mesure n’était pas plus efficace que de laisser les citoyens adapter eux-mêmes leur comportement face à la menace, comme cela a été le cas en Suède qui n’a pas pris de mesure de confinement.

Pour parvenir à cette conclusion, ont utilisé les données d’environ 416.000 personnes à New York, aux États-Unis, et ont modélisé les taux de mortalité et de chômage dus au virus en réponse à différentes politiques pandémiques : soit confinement, soit laisser les citoyens se réguler.

Moins de décès en laissant les citoyens adapter leur comportement

Résultats : en cas de confinement, les décès dus au virus diminuent de 35 % et le chômage augmente de 64 %. En revanche, si les gens adaptent seuls leur comportement dans une situation de forte peur, les décès chutent de 50 % et la hausse des pertes d’emplois est de 40 %. Autrement dit, aussi bien au niveau sanitaire qu’économique, le confinement est moins efficace que la méthode suédoise.

En ce qui concerne le chômage, les scientifiques notent que la fermeture de secteurs qui ne sont pas en contact direct avec les gens, comme celui de la construction, entraîne d’importantes pertes d’emplois, avec “seulement une diminution marginale du nombre de décès”.

Autre constat : quand le confinement est mis en place trop tard, alors que les gens ont déjà pris des mesures individuelles pour s'adapter au danger, cela “entraîne une double augmentation du nombre de décès et du chômage”.

"Logiquement, on se dit que des [mesures] plus strictes augmentent le chômage et diminuent les décès dus à la Covid-19, mais il est moins évident [de se dire] que l’adaptation individuelle des comportements entraîne des résultats similaires, explique le professeur Doyne Farmer, l’un des auteurs. Les confinements et les changements de comportement spontanés conduisent à des compromis semblables entre la santé et l'économie.”