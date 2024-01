Covid-19 : ce régime réduit les risques d'infection de 39 %

L'ESSENTIEL Un régime alimentaire principalement à base de plantes ou végétarien est associé à un risque 39 % inférieur d’infection à la Covid-19.

Pour les chercheurs, les régimes alimentaires à base de plantes apportent davantage de nutriments qui renforcent le système immunitaire.

Toutefois, il s'agit d'une étude observationnelle. Il faut donc davantage de recherches pour comprendre et confirmer l'association mise en lumière.

Mettre des légumes, des légumineuses ainsi que des noix dans son assiette tout en limitant les produits laitiers et la viande aiderait à lutter contre la Covid-19. Une nouvelle étude brésilienne, publiée dans la revue BMJ Nutrition Prevention & Health le 9 janvier 2024, montre qu'un régime alimentaire principalement à base de plantes ou végétarien est associé à un risque moindre d’infection par la Covid-19.

Covid-19 et alimentation : les végétariens sont moins infectés.

Plusieurs études publiées ces dernières années suggèrent que l’alimentation pourrait jouer un rôle dans l'évolution d'une infection au SARS-CoV-2. Pour vérifier ces conclusions, des chercheurs de l'université de Sao Paulo ont donc décidé d'évaluer l'impact des habitudes nutritionnelles sur l’incidence, la gravité et la durée de la Covid-19 chez 702 volontaires. Les participants ont dû répondre à des questionnaires détaillés sur leurs habitudes alimentaires, notamment sur leur consommation de légumes, de légumineuses, de noix, de produits laitiers et de viande. Ils ont ensuite été divisés en deux groupes : le régime omnivore et le régime à prédominance végétale. Parmi les adeptes des menus à base de plantes, les scientifiques ont également distingué les flexitariens (consommant de la viande 3 fois ou moins par semaine) et les végétariens ou végétaliens.

Au cours de la période examinée, 330 personnes ont été infectées par la Covid-19. L'équipe a remarqué que les "omnivores" avaient une incidence plus élevée d'infection que les groupes dont les menus étaient à base de plantes : 52 % contre 40 %. De plus, ils étaient plus susceptibles d'avoir une infection modérée à grave : 18 % contre un peu plus de 11 % pour les amateurs de légumes et de fruits. En revanche, il n'y avait aucune différence significative dans la durée des symptômes entre les différents groupes.

Selon les analyses, les personnes qui suivent un régime à prédominance végétale ou végétarien/végétalien, étaient ainsi 39 % moins susceptibles d’être infectés par le SARS-CoV-2 ou un variant que les omnivores.

Régime végétarien : plus de nutriments qui boostent les défenses immunitaires

Pourquoi les végétariens semblent mieux protégés contre la Covid-19 ? L'équipe avance que les régimes à base de plantes fournissent davantage de nutriments, capables de renforcer le système immunitaire, et aident ainsi à combattre les infections virales.

"Les régimes alimentaires à base de plantes sont riches en antioxydants, phytostérols et polyphénols, qui affectent positivement plusieurs types de cellules impliqués dans la fonction immunitaire et présentent des propriétés antivirales directes", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Ils ajoutent : "À la lumière de ces résultats et des résultats d’autres études, et en raison de l’importance d’identifier les facteurs qui peuvent influencer l’incidence de la Covid-19, nous recommandons la pratique de suivre des régimes à base de plantes ou des modèles alimentaires végétariens."

Il est important de noter que cette étude est de nature observationnelle. Ce qui signifie qu'elle ne permet pas d'établir de lien de cause à effet entre le régime alimentaire et l'infection par la Covid-19. D'autres recherches sont donc nécessaires pour confirmer ces résultats et mieux comprendre les mécanismes sous-jacents.