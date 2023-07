Cholestérol, poids, glucose : les bienfaits du régime végétarien confirmés

L'ESSENTIEL Suivre un régime végétarien permet de perdre du poids, même lorsqu’il n’y a pas de limite en termes de quantité.

En plus de la perte de poids, ce type de régime améliore aussi le cholestérol et la glycémie.

Attention néanmoins à bien choisir ses aliments et à ne pas prendre de plats préparés ou de ne pas faire frire les légumes, au risque de perdre tous les bénéfices.

29 études, 20 essais cliniques sur une période de 22 ans avec un total de 1.878 participants… La méta-analyse réalisée par les chercheurs de l'Université de Sydney, en Australie, est un travail immense, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue JAMA Network Open. L’objectif était d’analyser le lien entre un régime végétarien et trois données de santé : le poids et les taux de cholestérol et de glucose.

Le régime végétarien lutte contre l' hypercholestérolémie et le diabète

Résultats : les régimes végétariens étaient bien associés à une diminution de ces trois éléments. Les scientifiques ont tout d'abord évalué la réduction du cholestérol LDL-C (le mauvais cholestérol) sur des participants qui ont changé leur régime alimentaire. Ainsi, la baisse la plus importante qu’ils ont observée était de 12,9 milligrammes par décilitre (mg/dL), soit 0,129 (grammes par litre) g/l.

En moyenne, sur six mois, les participants affichaient une diminution de 6,8 mg/dL, soit 0,068 g/l. Selon le Vidal, “un taux de cholestérol LDL est considéré comme normal lorsqu’il est inférieur à 1,6 g/l. Si le patient présente un ou plusieurs facteurs de risque (par exemple, un homme de plus de 50 ans), cette valeur limite est de 1,3 g/l. Au-delà, des mesures thérapeutiques doivent être prises.”

En ce qui concerne l'hémoglobine A1c (HbA1c), qui est le reflet de la glycémie, les chercheurs ont observé une baisse de 0,25 % sur six mois pour les participants qui ont suivi un régime végétarien. Selon la Fédération française des diabétiques, un diabète est considéré comme équilibré si le taux d’HbA1c est inférieur ou égal à 7 %. Au-delà, le risque de développer des complications à long terme augmente.

Régime végétarien : attention au choix des aliments

Pour le poids, les personnes qui ont adopté un régime végétarien et qui étaient à haut risque de maladie cardiovasculaire ont perdu jusqu’à 3,6 kg. Les autres participants qui ont suivi un régime végétarien sans limitation en termes de quantités - et donc d’apports caloriques - ont perdu en moyenne 4,7 kg contre 1,8 kg pour ceux qui avaient un régime végétarien restreint en calories. Un résultat étonnant dont les chercheurs ne tirent pas de conclusion quant aux avantages ou non d’un régime végétarien à volonté.

Néanmoins, les scientifiques distinguent certains aliments végétariens, notamment les plats préparés qui peuvent contenir beaucoup de sucre et donc être moins bons pour la santé. D’autre part, un risque plus important de maladies cardiovasculaires et de diabète est possible avec un régime végétarien si les légumes passent d'abord dans une friteuse. Les aliments riches en acides gras et en sel sont associés à des risques plus importants de développer un diabète de type 2 ou une maladie coronarienne (32 %).

Ainsi, cette étude montre que le suivi d’un régime végétarien, en faisant attention aux aliments choisis, peut améliorer la santé des personnes à risque de maladie cardiovasculaire.