Le régime végétarien ralentit le développement du cancer de la prostate

L'ESSENTIEL 9 cancers de la prostate sur 10 sont des adénocarcinomes.

En France, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus répandu chez les hommes.

Les fruits et légumes sont bons pour la santé, et particulièrement intéressants si vous souffrez d’un cancer de la prostate semble-t-il. Une nouvelle étude de l’université de Californie montre que les malades suivant une alimentation végétarienne, ont un risque de progression et de récidive divisé par deux par rapport à ceux qui mangent de la viande.

Cancer de la prostate : un régime végétarien réduit les risques de récidive

Pour vérifier le lien entre l’évolution d’un cancer de la prostate et l’alimentation, l’équipe de la chercheuse Vivian Liu a suivi 2.038 hommes ayant reçu un diagnostic de la maladie et inscrits sur CaPSURE, le registre national américain du cancer de la prostate. Ils ont entre autres rempli un questionnaire sur leurs habitudes nutritionnelles concernant 140 aliments et boissons. Pendant la période d’étude médiane de 7,4 ans, 204 événements de progression ont été enregistrés.

Les analyses des questionnaires et des dossiers médicaux ont montré que les participants végétariens avaient un risque de progression de la tumeur de 52 % inférieur à ceux qui consommaient peu de fruits et de légumes.

Le risque de récurrence du premier groupe était également inférieur de 53 %. Cette tendance était constante quel que soit l'âge, la vitesse de marche, l'évaluation du diagnostic ou le stade du cancer du participant au moment de sa découverte.

Cancer de la prostate : miser sur les fruits et légumes pour réduire les risques

Ces travaux seront présentés lors du symposium sur les cancers génito-urinaires qui se tient du 16 au 18 février à San Francisco.

"Nous espérons que ce résultat guidera les personnes à risque vers une alimentation meilleure et plus saine", a expliqué l’auteure principale Vivian N. Liu, coordinatrice principale des essais cliniques au Osher Center. "Nous savons déjà qu'un régime alimentaire comprenant des légumes, des fruits, des haricots et des grains entiers a beaucoup à voir avec de nombreux avantages pour la santé, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et la réduction de la mortalité globale. Nous pouvons ajouter les avantages de la réduction de la progression du cancer de la prostate à la liste", a ajouté l’experte.