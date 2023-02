Cancer de la prostate : un test sanguin efficace à plus de 90 % pour le dépister

L'ESSENTIEL Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme.

Le cancer de la prostate est rare avant 50 ans.

C’est autour de 70 ans que le nombre de cas est le plus élevé.

Le cancer de la prostate est le troisième cancer le plus meurtrier chez l’homme, avec environ 8.000 décès chaque année, selon Santé Publique France. Actuellement, pour dépister ce cancer, il existe deux types d’examens : le toucher rectal et le dosage du PSA. Le premier permet au médecin de vérifier le volume, la consistance et la texture de la surface de la prostate en introduisant un doigt ganté dans le rectum. Le second moyen permet, avec une prise de sang, de mesurer le taux de PSA - une protéine de la prostate - dans le sang.

Mais, dans la plupart des cas, ce test n'est pas suffisamment précis pour détecter ce type de cancer. Ainsi, les hommes sont obligés de faire une biopsie, souvent inutile. "Seul environ un quart des personnes qui subissent une biopsie de la prostate en raison d'un taux élevé de PSA sont atteintes d'un cancer de la prostate”, explique dans un communiqué le professeur Dmitry Pshezhetskiy, auteur principal d’une nouvelle étude publiée dans la revue Cancers.

Un nouveau test sanguin efficace à 94 %

Dans ces travaux, les chercheurs de l'université d'East Anglia, en Angleterre, ont mis au point un nouveau test sanguin pour dépister le cancer de la prostate : le Prostate Screening EpiSwitch (PSE). Ce nouveau test combine un test standard PSA et un test épigénétique EpiSwitch. Ce dernier détecte les conformations chromosomiques spécifiques au cancer de la prostate dans le sang des patients.

Pour tester l’efficacité du PSE, les scientifiques ont mené une étude sur 147 patients. Résultat : le taux de réussite de dépistage du cancer de la prostate serait de 94 %, soit bien plus qu’avec les autres méthodes de dépistage. À terme, si ce test réussit tous les essais cliniques, il pourrait donc améliorer le diagnostic de cancer de la prostate.

"Un diagnostic rapide et peu invasif"

"Lorsqu'il est testé dans le contexte du dépistage d'une population à risque, le test PSE permet un diagnostic rapide et peu invasif du cancer de la prostate avec des performances impressionnantes, souligne le professeur Dmitry Pshezhetskiy. Cela suggère un réel avantage à des fins de diagnostic et de dépistage.”

D’après le Vidal, il y aurait trois principaux facteurs de risque au cancer de la prostate : l’âge, les antécédents familiaux et l’origine ethnique, car ce cancer est plus fréquent chez les hommes d’origine africaine, les Européens du Nord et les Nord-Américains. Viennent ensuite la consommation de certains produits comme le tabac, la charcuterie ou encore les produits laitiers.