Cancer de la prostate : un nouvel outil pour prédire vos risques

L'ESSENTIEL Le cancer de la prostate se situe au 1er rang des cancers chez l'homme, d’après Santé Publique France.

Rare avant 50 ans, son incidence augmente progressivement avec l’âge, selon l’Institut National du Cancer.

Garantir que les hommes les plus à risque de cancer de la prostate recevront les tests appropriés tout en réduisant les tests inutiles - et potentiellement invasifs - pour ceux à très faible risque, voilà l’objectif de CanRisk-Prostate.

Mis au point par des chercheurs de l'université de Cambridge et de l'Institute of Cancer Research de Londres, c’est un nouvel outil de dépistage complet qui sera intégré à l'outil CanRisk, déjà utilisé par les professionnels de la santé du monde entier pour aider à prédire le risque de développer un cancer du sein ou de l'ovaire.

CanRisk-Prostate : un outil personnalisé de dépistage du cancer de la prostate

Le dépistage du cancer de la prostate passe actuellement par une analyse de sang qui recherche une protéine appelée antigène spécifique de la prostate (PSA), fabriquée uniquement par la prostate. Mais cette analyse manque de précision : selon le National Health Service, le système de la santé publique du Royaume-Uni, environ trois hommes sur quatre présentant un taux élevé de PSA n'ont pas de cancer. D'autres tests, tels que des biopsies de tissus ou des examens IRM, sont nécessaires pour confirmer un diagnostic.

Le CanRisk-Prostate remplacerait donc les biopsies inutiles de nombreuses tumeurs de la prostate, identifiées par les tests PSA, qui se développent lentement et n'auraient pas mis la vie en danger. Le traitement de ces tumeurs pourrait en effet faire plus de mal que de bien, indique le professeur Antonis Antoniou, du département de santé publique et de soins primaires de l'université de Cambridge qui explique tout l’intérêt de CanRisk-Prostate : "Pour la première fois, il combine des informations sur le patrimoine génétique et les antécédents familiaux de cancer de la prostate, les principaux facteurs de risque de la maladie, pour fournir des risques de cancer personnalisés.”

Un nouvel outil développé grâce aux données de 17.000 familles

Dans leur article paru dans le Journal of Clinical Oncology, les chercheurs décrivent comment ils ont développé le premier modèle complet de cancer de la prostate à partir des données génétiques et des antécédents familiaux de près de 17.000 familles touchées par le cancer de la prostate. En étudiant ces données, ils ont découvert qu’il était possible de cibler le dépistage et les tests de diagnostic sur le sous-groupe de la population présentant le risque le plus élevé de développer la maladie.

Le professeur Ros Eeles, de l'Institute of Cancer Research de Londres et co-auteur de l'étude, a déclaré : "Il s'agit d'une avancée importante car elle permettra aux cliniciens de discuter avec les hommes de leur risque individuel de cancer de la prostate sur la base du modèle informatique le plus précis à ce jour. Cela les aidera à prendre des décisions en matière de dépistage.”

Jusqu'à présent, les données utilisées pour développer CanRisk-Prostate provenaient d'hommes d'ascendance européenne. L'équipe espère pouvoir inclure les données d'hommes d'autres ethnies tout au long des recherches.