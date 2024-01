Covid long : 4 nouvelles recommandations pour une meilleure prise en charge

L'ESSENTIEL La réalité des patients atteints de Covid long pousse l’Académie nationale de médecine à émettre quatre nouvelles recommandations.

On parle de Covid long lorsque les symptômes apparaissent à la suite d’une infection par le SARS-CoV‑2, altèrent la qualité de vie du patient et sont présents depuis au moins deux mois.

À ce jour, on ne sait pas quels sont les facteurs qui conduisent certains à développer un Covid long.

L’Académie nationale de médecine émet de nouvelles recommandations afin d’améliorer la prise en charge du Covid long.



"Les données disponibles montrent que le virus SARS-CoV-2 présente un potentiel neuro-invasif, que son neurotropisme est relativement limité mais qu'il peut être neuro-virulent chez certains patients", commencent les médecins. "L’atteinte du système nerveux associée à la Covid-19 en phase aigüe se manifeste sous la forme d’encéphalopathies, d’accidents vasculaires cérébraux et d’une possible atteinte du système nerveux périphérique", poursuivent-ils.

Covid-long : quatre nouvelles recommandations

La réalité des patients atteints de Covid long pousse l’Académie nationale de médecine à émettre les quatre recommandations suivantes :



1. Devant la prééminence de la plainte cognitive, une systématisation du dépistage gradué et traçable d’un déficit cognitif de façon standardisée et homogène dans l’ensemble des centres avec un regard particulier sur les troubles attentionnels ;



2. Une évaluation systématique et la prise en charge précoce des troubles anxieux et dépressifs ;



3. La poursuite et l’accentuation de l’effort de recherche public dans ses avenues fondamentale, clinique, épidémiologique ainsi que dans le champ des sciences humaines et sociales ;



4. La structuration de prise en charge des patients selon les principes suivants : formation et sensibilisation des soignants ; processus de prise en charge multidisciplinaire ; création d’un parcours de soins, protecteur, gradué, personnalisé, territorialisé, et d’une filière de soin ; identification de centres de référence.

Covid-long : symptômes et définition

"À ce jour, on ne sait pas quels sont les facteurs qui conduisent certains à développer un Covid long : tout le monde semble potentiellement concerné, y compris des jeunes adultes en bonne santé, des enfants et des adolescents", explique l’Inserm.



On parle de Covid long lorsque les symptômes apparaissent à la suite d’une infection par le SARS-CoV‑2, altèrent la qualité de vie du patient, sont présents depuis au moins deux mois (avec une intensité qui peut fluctuer selon les jours, une alternance d’améliorations et de rechutes) et ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic.



La liste des symptômes associés au Covid long est très longue. Ils comprennent notamment : une fatigue physique et intellectuelle parfois écrasante, des difficultés respiratoires, un essoufflement, des douleurs musculaires ou articulaires, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil, des pertes de mémoire ou encore des difficultés de concentration.