Ses jambes deviennent bleues à cause du covid long

L'ESSENTIEL Une étude de cas révèle que les jambes d'un patient atteint du covid long deviennent bleues lorsqu'il se tient debout. Ce trouble s'appelle acrocyanose.

L'étude met également en lumière un lien entre covid long et la dysautonomie.

Pour les auteurs de l'article, il est important de sensibiliser les patients atteints de covid long et les médecins à ces deux troubles.

Un patient de 33 ans qui souffrait du covid long, a consulté des médecins pour un symptôme particulièrement intrigant. Ses jambes prenaient une couleur bleutée dès qu'il restait debout plus de quelques minutes. Son cas fait l'objet d'un article publié dans la revue The Lancet le 12 août 2023.

Acrocyanose : un symptôme méconnu du covid long

Les jambes du Britannique changeaient de couleur dès qu'il se levait. Si elles commençaient par rougir, assez rapidement, elles devenaient bleues puis violettes. Les veines apparaissaient aussi plus proéminentes. Après une dizaine de minutes dans cette position, le patient avait également des démangeaisons. Les membres inférieurs reprenaient une teinte normale deux minutes après que le malade se soit assis. Lors de l'examen, l'homme a précisé qu'il avait commencé à avoir cette décoloration aux jambes après son infection à la covid-19.

Le Dr Sivan de l'université de Leeds qui a participé à cette étude, a confié à la presse: "il s'agissait d'un cas frappant d'acrocyanose chez un patient qui n'en avait pas fait l'expérience avant son infection à la covid-19". Cette maladie avait déjà été observée chez des enfants atteints de dysautonomie, mais il s'agit du premier cas signalé chez un adulte touché par le covid long.

Covid long et acrocyanose : un lien avec la dysautonomie

Par ailleurs, le patient avait également été diagnostiqué avec un syndrome de tachycardie orthostatique posturale, une affection caractérisée par une hausse anormale de la fréquence cardiaque en position debout, deux mois plus tôt. Face à ces différents troubles, les médecins ont déterminé que l'homme souffrait d'une dysautonomie secondaire à une infection par le SARS-CoV-2 et associée à un covid long.

Il s'agit d'un dysfonctionnement du système nerveux autonome qui régule les fonctions corporelles automatiques. Dans ce cas, il est responsable de l'accumulation de sang veineux dans les jambes, conduisant à l'acrocyanose.

"Nous lui avons recommandé d'augmenter sa consommation de liquides, d'augmenter sa consommation de sel et de faire des exercices de renforcement musculaire", indiquent les auteurs dans leur article.

Covid long : besoin d'une sensibilisation accrue

Pour le Dr Sivan, il est important de sensibiliser les malades au risque d'acrocyanose après une infection au SARS-CoV-2. "Les patients qui en souffrent peuvent ne pas savoir que cela peut être un symptôme du covid long et de dysautonomie".

Il a ajouté dans un communiqué : "nous devons nous assurer qu'il y a plus de sensibilisation à la dysautonomie dans les cas de covid long afin que les médecins disposent des outils dont ils ont besoin pour gérer les patients de manière appropriée". En effet, si les symptômes de l'acrocyanose et de la dysautonomie sont méconnus et sous-diagnostiqués, cela peut entraîner des difficultés de prise en charge pour les patients.