Covid long : un lien découvert avec le manque de vitamine D

L'ESSENTIEL Le covid long touche entre 50 et 70% des patients hospitalisés après une infection par le SARS-CoV-2.

On connait mal les causes de cette persistance de symptômes plusieurs semaines après l'infection.

Les personnes ayant un faible niveau de vitamine D seraient plus à risque de faire un covid long.

Le Covid long est un phénomène qui touche environ 50 à 70% des patients hospitalisés pour Covid-19. Les symptômes peuvent persister bien au-delà de douze semaines après infection initiale par le SARS-CoV-2. Parmi les symptômes les plus fréquents, on note la fatigue, le brouillard cérébral, les douleurs musculaires et articulaires, ainsi que des problèmes respiratoires et neurologiques. Les mécanismes précis de cette maladie ne sont pas encore bien compris.

Des niveaux de vitamine D inférieurs dans les cas de Covid long

Selon une étude présentée au 25e Congrès européen d'endocrinologie à Istanbul, le Covid long pourrait être lié à un manque de vitamine D. Les chercheurs ont examiné les cas de 100 patients âgés de 51 à 70 ans, avec et sans Covid long. Le taux de vitamine D a été mesuré au moment de leur admission à l'hôpital et six mois après leur sortie. Les résultats ont montré que les patients atteints de Covid long avaient des niveaux inférieurs de vitamine D par rapport à ceux qui n'en étaient pas atteints. Cette différence était encore plus marquée chez les patients qui présentaient des symptômes de 'brouillard cérébral', tels que confusion, oubli et mauvaise concentration, lors du suivi de six mois.

La vitamine D en prévention du Covid long

Ces résultats suggèrent que les niveaux de vitamine D devraient être évalués chez les patients atteints de Covid-19 après leur sortie de l'hôpital. De plus, le rôle de la supplémentation en vitamine D dans la prévention du Covid long devrait être étudié dans des essais contrôlés randomisés. Des études antérieures ont montré que la vitamine D peut stimuler le système immunitaire et réduire le risque de maladies respiratoires. Par conséquent, il est possible que la vitamine D joue également un rôle dans la prévention du Covid long.

Covid long : la vitamine D n'est pas la seule variable à prendre en compte

Cependant, cette étude a ses limites. Elle ne peut pas établir de lien de causalité direct entre le Covid long et la vitamine D, car il se peut que les patients qui ont développé le Covid long aient également eu des niveaux de vitamine D plus faibles avant leur infection. De plus, l'étude ne s'est intéressée qu'à un groupe de patients âgés de 51 à 70 ans, il est donc possible que les résultats diffèrent chez d'autres groupes d'âge ou de populations. Enfin, la vitamine D n'est pas la seule variable à prendre en compte, il existe d'autres facteurs susceptibles de contribuer au développement du Covid long.