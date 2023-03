Covid long : “Je suis obligé d'être dans un fauteuil roulant”

L'ESSENTIEL 30 % des personnes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2 présentaient une affection post-Covid-19 plus de trois mois.

Les symptômes les plus fréquents sont une fatigue intense, des difficultés à l'effort et des problèmes cognitifs (concentration, mémoire).

Matthieu Lestage, président de l’association “#ApresJ20 - Association Covid Long France”, a confié "Il n’y a pas qu’une chose qui me handicape. C’est cette maladie en général qui me handicape au quotidien".

Selon une étude publiée par Santé Publique France en juillet 2022, 30 % des personnes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2 présentaient une affection post-Covid-19 plus de trois mois après la contamination. Certains patients, à l’instar de Matthieu Lestage, président de l’association "#ApresJ20 - Association Covid Long France", se débattent depuis de très longs mois, voire années, contre cette complication baptisée Covid long.

Covid long : les symptômes qui persistent après l’infection

Tout comme la Covid-19, le Covid long est si récent que ses mécanismes et son évolution ne sont pas totalement identifiés. Toutefois, les professionnels de la santé ont identifié plusieurs symptômes de ce syndrome protéiforme.

Les plus fréquemment cités par les patients sont une fatigue intense, des malaises post effort et des problèmes cognitifs (concentration, mémoire, manque de mot). Les troubles de l’odorat et du goût, la perte de cheveux et les douleurs articulaires sont également courants. De nombreuses études ont aussi mis en avant des répercussions sur le système respiratoire comme l’essoufflement, l’oppression thoracique et la toux. Les palpitations cardiaques peuvent aussi être des signes d’un covid long.

Mais la liste est loin de s'arrêter là. Cette complication d’une infection au coronavirus semble toucher de très nombreux organes. Les professionnels de la santé ont également noté :

des troubles sensoriels : bourdonnements d’oreille, vertiges ;

des maux de tête ;

des sueurs ;

des douleurs musculotendineuses ;

des sensations anormales de type de brûlures ou picotements ;

des troubles digestifs : douleurs abdominales, diarrhée ;

des manifestations cutanées : prurit, urticaire ;

des troubles du sommeil ;

des troubles de l’humeur : irritabilité, anxiété, dépression.

Covid long : "Il suffit que je me déplace de 2 km et mes jambes ne me portent plus"

Matthieu Lestage présente plusieurs de ces symptômes plus de deux ans après son infection au SARS-CoV-2. Interrogé par le Dr Jean-Paul Marre dans l’émission Regards Croisés, il a confié : "j'ai toujours des hypométabolismes cérébraux (des masses qui créent des problèmes neurologiques, NDLR), mon système nerveux est toujours atteint, ce qui entraîne une mauvaise gestion de l'effort, des tremblements, des pertes de connaissance, des problèmes de concentration et de coordination qui m'empêchent de conduire".

L’ancien militaire a également des difficultés à marcher : "Je n’arrive plus à courir. Il suffit que je me déplace de 2 km et mes jambes ne me portent plus. Je suis obligé d'être dans un fauteuil roulant", a-t-il ajouté. "Il n’y a pas qu’une chose qui me handicape. C’est cette maladie en général qui me handicape au quotidien", déplore Matthieu Lestage.