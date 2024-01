Covid-19 pendant la grossesse : un risque accru de détresse respiratoire pour les bébés

L'ESSENTIEL Les bébés nés à terme de mères infectées par la Covid-19 pendant la grossesse ont plus de risque de souffrir de détresse respiratoire que les nourrissons non exposés.

Cela multiplie leur risque par trois.

Pour les chercheurs, l'exposition in utero au SARS-CoV-2 déclenche une "cascade inflammatoire" chez les nourrissons, perturbant le développement pulmonaire. Ce qui augmente le risque de troubles respiratoires.

La Covid-19 semble avoir des répercussions sur la santé des nourrissons dont les mères infectées par le SARS-CoV-2 pendant la grossesse, et cela, même si le virus n'a pas atteint le fœtus. Une étude de l'université de Californie à Los Angeles, présentée dans la revue Nature Communications, révèle qu'ils ont trois fois plus de risque de souffrir de détresse respiratoire que les bébés non exposés à la Covid-19 pendant la grossesse.

Covid-19 : les bébés exposés au virus ont un risque accru de détresse respiratoire

Pour cette recherche sur les conséquences d'une infection à la Covid-19 des femmes enceintes, les chercheurs ont suivi 221 mères ayant contracté le SARS-CoV-2 pendant leur grossesse. Les analyses montrent que 34 des 199 nourrissons exposés au virus présentaient des problèmes respiratoires. "Ce qui est une fréquence très élevée, car dans la population générale non exposée, la détresse respiratoire ne survient que chez 5 à 6 % des bébés", notent les scientifiques.

De plus, il a été constaté que 21 % des nourrissons souffrant de détresse respiratoire sont nés de mères atteintes d'une forme grave ou critique de la Covid-19. En comparaison, seulement 6 % des bébés sans détresse respiratoire sont nés de femmes atteintes d'une maladie grave.

"Nous avons constaté des taux inhabituellement élevés de détresse respiratoire peu de temps après la naissance chez les bébés nés à terme de mères qui ont eu la Covid-19 pendant la grossesse", a expliqué l'auteure principale, la Dr Karin Nielsen, professeure de pédiatrie à la division des maladies infectieuses pédiatriques à l'UCLA dans un communiqué.

Détresse respiratoire des nourrissons : quelle est la cause ?

Lors de leurs travaux, les scientifiques avancent que l'exposition in utero au SARS-CoV-2 déclenchait une cascade inflammatoire chez les nourrissons, augmentant ainsi leur risque de troubles respiratoires. En examinant les bébés touchés par les troubles respiratoires, l'équipe a mis en évidence que leurs cils vibratiles chargés d'éliminer le mucus des voies respiratoires ne fonctionnaient pas normalement. De plus, ils avaient une production plus élevée d'anticorps appelés immunoglobulines E. Ces derniers sont associés aux maladies atopiques, comme les rhinites allergiques ou encore l'asthme.

"Non seulement nos résultats montrent des taux plus élevés de détresse respiratoire chez les nourrissons exposés au SARS-CoV-2, mais non infectés par rapport à la population générale, ajoutent les chercheurs, mais nous avons aussi observé plus de cas de détresse respiratoire à un âge gestationnel plus avancé que prévu, alors que les nouveaux-nés devraient vraisemblablement avoir une anatomie pulmonaire plus mature."

Covid-19 et détresse respiratoire : le vaccin protège

Les résultats mettent en lumière un autre point : la vaccination préalable des mères a un effet protecteur. Seuls 5 des 34 nourrissons souffrant de détresse respiratoire sont nés de femmes qui avaient été vaccinées avant l'infection. Les chercheurs ajoutent que même une dose de vaccin à ARNm avant l'infection réduisait considérablement le risque qu'un nourrisson né à terme développe une détresse respiratoire.