Covid-19 : les infections légères augmentent aussi les insomnies

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude sur des patients ayant eu une forme légère de la covid-19 récemment a montré qu'ils sont très vulnérables aux troubles du sommeil.

76,1 % des volontaires suivis présentaient des symptômes d'insomnie.

La gravité de leur infection initiale ne semblait pas être corrélée à la gravité de l'insomnie qu'ils ont connue.

"En tant que chercheur spécialiste du sommeil, j'ai reçu de nombreuses questions et de plaintes de parents, d'amis et de collègues au sujet de leurs troubles du sommeil après leur guérison de la Covid-19", explique le Dr Huong T. X. Hoang de l'Université Phenikaa (Vietnam) et auteur principal de l'article publié dans Frontiers in Public Health. "J'ai constaté que la majorité des articles se concentraient sur les patients hospitalisés. L'environnement de leur traitement et de leur quarantaine était très différent de ceux présentant des symptômes plus légers."

Le scientifique a ainsi concentré ses recherches sur les personnes ayant eu une forme légère de la Covid-19 récemment. Il a découvert qu’elles présentent, en effet, un risque accru de troubles du sommeil.

Covid-19 léger : 76 % des anciens malades souffrent d’ insomnie

Le Dr Hoang et son équipe ont recruté 1.056 volontaires de plus de 18 ans ayant été infectés par le SARS-CoV-2, mais qui n'avaient pas été hospitalisés au cours des six derniers mois. Les participants ont dû répondre à un sondage entre juin et septembre 2022. Le questionnaire se concentrait entre autres sur les symptômes d'anxiété, de stress et de dépression ressentis par les patients. La qualité de leur sommeil (temps de sommeil, facilité de l’endormissement…) avant et après avoir contracté la Covid-19 a également été évaluée.

76,1 % des sondés ont reconnu souffrir d'insomnie. 22,8 % de ces personnes ont même déclaré une insomnie sévère. La moitié des volontaires ont indiqué qu'ils se réveillaient plus souvent dans la nuit. Un tiers des individus interrogés ont assuré qu'ils trouvaient plus difficile de s'endormir, dormaient plus mal ou moins longtemps. "La gravité de leur infection initiale ne semblait pas être corrélée à la gravité de l'insomnie qu'ils ont connue", ajoutent les auteurs dans un communiqué.

Covid-19 : les anxieux ou dépressifs ont davantage de troubles du sommeil

Deux groupes présentent des taux d'insomnie plus élevés statistiquement significatifs : les personnes qui avaient une maladie chronique préexistante et celles qui avaient obtenu un score élevé pour les symptômes dépressifs ou anxieux.

Lorsque les scientifiques ont examiné les patients qui ont signalé une insomnie, leurs scores de dépression et d'anxiété étaient plus élevés que les scores moyens de l'ensemble de l'échantillon. Ils notent toutefois que ces pathologies ne sont "pas complètement indépendantes les unes des autres". "L'insomnie peut aggraver la santé mentale et physique, en plus d'être motivée par une mauvaise santé mentale et physique", précisent-ils.

Covid-19 léger : quelle est l’origine des insomnies ?

Le taux d'insomnie signalé par les patients de l'étude est plus élevé que celui de la population générale, mais aussi que celui des patients hospitalisés pour la Covid-19. Pour les chercheurs, cela pourrait être dû en partie au fait qu'ils ont principalement interrogé des malades récemment rétablis qui sont susceptibles de présenter des symptômes persistants. Par ailleurs, ces malades peuvent également être plus stressés en raison de leur état de santé et physique. Ce qui perturbe leur cycle du sommeil.

Néanmoins, le Dr Hoang met en garde les personnes ayant été infectées par le coronavirus : "si vous souffrez d'insomnie après avoir contracté la Covid-19, ne pensez pas que c'est normal". Heureusement, il est possible d’agir contre ces troubles du sommeil. "Si l'insomnie ne vous dérange pas beaucoup, vous pouvez prendre des mesures simples, telles que : prendre une douche chaude avant le coucher, éteindre votre téléphone au moins une heure avant d'aller au lit, faire 30 minutes d'exercice par jour et éviter la caféine après 16 heures. Au cas où l'insomnie vous dérange vraiment, vous pouvez essayer des somnifères en vente libre. S'ils n'aident pas, allez voir un spécialiste du sommeil", conclut l’expert.