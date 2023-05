Insomnie : vérifier l’heure en pleine nuit favoriserait ce trouble

L'ESSENTIEL Le fait de surveiller son comportement, lorsque l’on n’arrive pas à dormir, exacerbe les symptômes de l'insomnie.

Quand on se réveille la nuit et que l’on ne parvient plus à dormir, on a tendance à regarder l’heure. Or, ce "comportement de contrôle du temps" et la frustration associée peuvent favoriser les insomnies. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs de l’université d’Indiana (États-Unis). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue The Primary Care Companion for CNS Disorders.

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont recruté 4.886 personnes. Elles se sont présentées dans un centre médical privé dédié au sommeil entre mai 2003 et octobre 2013. Les participants ont rempli des questionnaires sur la gravité de leur insomnie, leur utilisation de somnifères et le temps qu'ils passent à surveiller leur propre comportement pendant qu'ils essayent de s'endormir. Ces derniers ont également été invités à signaler tout diagnostic psychiatrique.

Insomnie : "le temps passé à surveiller son comportement exacerbe les symptômes"

"Nous avons constaté que le temps passé à surveiller son comportement a principalement un effet sur l'utilisation des somnifères parce qu'il exacerbe les symptômes de l'insomnie. Les gens s'inquiètent de ne pas dormir suffisamment, puis ils commencent à estimer le temps qu'il leur faudra pour se rendormir et l'heure à laquelle ils devront se lever. Ce n'est pas le genre d'activité qui facilite l'endormissement. Plus on est stressé, plus on a du mal à s'endormir", a expliqué Spencer Dawson, auteur des recherches, dans un communiqué. Selon les résultats, plus la frustration liée à l’insomnie augmente, plus les personnes sont susceptibles d'utiliser des somnifères pour tenter de s’endormir.

Comment résister à l'envie de regarder l’heure ?

D’après Spencer Dawson, une simple intervention comportementale pourrait aider les personnes souffrant d'insomnie. "L'une des choses que les gens pourraient faire serait de tourner ou de cacher leur horloge, d'éloigner leur montre connectée et leur téléphone pour ne plus regarder l'heure." Les auteurs précisent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner l'évolution de ces symptômes et ces comportements cliniques, mais aussi pour vérifier si le fait de diminuer la frustration, en évitant de vérifier l’heure, réduit l’utilisation des somnifères.