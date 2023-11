Insomnies : « Les problèmes de sommeil ont souvent des causes cachées »

L'ESSENTIEL De plus en plus de Français dorment mal.

Pour les aider, la psychothérapeute Caroline Joutotte détaille les causes cachées des troubles du sommeil et de l’insomnie.

Parmi elles, on compte notamment les ondes cosmiques émises par la lune, le manque de soleil, l'absence de goûter, l'ADN de nos parents ou encore le manque d'activité sexuelle.

Pourquoi docteur - Vous venez de publier "Les causes cachées des troubles du sommeil et de l’insomnie" (Editions Vérone). Pourquoi avoir écrit ce livre ?

Caroline Joutotte - Je voulais d’abord expliquer aux gens que s’ils ont des problèmes de sommeil, c’est généralement parce qu’ils ne savent pas que cette variable est régie par des règles bien précises.

Je veux aussi leur faire comprendre que le sommeil est le résultat de ce qui se déroule dans une journée et plus globalement dans la vie : si cela se passe bien, le sommeil est bon, si cela se passe moins bien, le sommeil est moins bon.

Enfin, mon ouvrage a pour but de dédramatiser la situation des personnes qui souffrent de troubles du sommeil.

Troubles du sommeil : définition et conséquences

A partir de quand peut-on parler de "troubles du sommeil" ?

A partir du moment où les problèmes deviennent récurrents, c’est-à-dire que l’on ne dort pas bien ou pas suffisamment plus de trois fois par semaine et sur environ trois ou quatre mois. En dessous de cette fréquence et de cette durée, ce ne sont que des soucis ponctuels, souvent générés par des événements bien précis (déménagement, maladie...).

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les conséquences pour la santé d’un manque de sommeil ?

Manquer de sommeil affaiblit le système immunitaire, encourage le grignotage, pousse à boire de l’alcool, déclenche l’envie de fumer du tabac, fait baisser le niveau de concentration, diminue les capacités d’apprentissage ou d’accomplissement des objectifs, atteint notre capacité à prendre du recul sur les situations, augmente l’irritabilité, le stress et l’anxiété.

Combien de temps faut-il dormir la nuit pour rester en bonne santé ?

En règle générale, il faut dormir environ 7 ou 8 heures par nuit, mais cela dépend vraiment des besoins de chacun. Certains vivent très bien avec seulement 5 heures de sommeil quand d’autres en nécessitent 10, même si ces extrêmes sont rares.

Comment évaluer ce temps de sommeil nécessaire ?

Il faut tout simplement analyser notre état du matin : si on est encore fatigué quand on se lève, c’est qu’on manque de sommeil.

Quelles sont les causes cachées des troubles du sommeil ?

Parmi les causes cachées des troubles du sommeil, vous évoquez notamment l’importance de prendre un goûter. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Prendre un goûter de bonne qualité va favoriser deux éléments intéressants pour le sommeil. D’abord, il permet d’avoir moins faim le soir, donc de consommer moins de graisses et de sucres qui, pris tardivement, empêchent l’endormissement.

Consommer des fruits frais et crus comme la tomate, le raisin, la pomme ou la banane en fin d’après-midi permet également au corps de sécréter de la mélatonine vers 21h/22h, quand il est l’heure d’aller se coucher.

Même question concernant l’activité sexuelle, à laquelle vous consacrez tout un chapitre ?

Lorsqu’on est avec quelqu’un qui nous respecte et qui nous aime, le sexe, les câlins et la présence nous font sécréter de l’endorphine, une hormone qui aide grandement à tomber dans les bras de Morphée (le même mécanisme entre en jeu lorsqu’une mère serre son enfant contre elle pour l’endormir, NDLR).

Le sexe permet aussi de générer un sentiment de sécurité et de faire baisser les tensions de la journée, ce qui là aussi favorise le sommeil.

Quel est le lien entre l’ADN et le sommeil ?

On ne nait pas tous égaux face au sommeil, parce que lorsque nous venons au monde, nous récupérons la moitié de l’ADN de chacun de nos parents, dont l’action sur le sommeil est variable.

Lorsqu’un enfant de moins de trois ans n’arrive pas à passer de bonnes nuits, c’est en général parce que l’ADN qu’il a hérité de ses géniteurs ne remplit pas bien sa fonction régénératrice permettant au corps de faire une sorte de "grand ménage" quand on dort et ainsi d’être en forme le lendemain.

On peut aussi hériter via notre ADN de caractéristiques qui empiètent sur la qualité du sommeil, comme par exemple la peur du noir du père ou de la mère.

Même question concernant la lune et le soleil ?

Concernant d’abord la lune, il faut savoir que cet astre émet des ondes cosmiques nettement supérieures à celles du soleil. Perturbantes pour le sommeil, elles passent dans la chambre même lorsqu’on ferme les volets et les fenêtres. Petite astuce concernant ce phénomène : si la matière du sol sur lequel on dort est très imperméable, les rayons de la lune vont se réfléchir dessus et donc davantage dégrader le sommeil. A l’inverse, un sol de chambre à coucher perméable permet de les faire passer dans la terre, ce qui impacte moins la qualité de nos nuits.

L’exposition au soleil permet quant à elle de faire avancer la petite horloge interne qu’on a dans la tête et ainsi de savoir qu’à 22 heures, c’est l’heure de dormir. A l’inverse, des scientifiques ont démontré que lorsque l’on passe quelques semaines dans une grotte sans aucune lumière du jour, le sommeil se désynchronise complètement.

Idéalement, il faut essayer de s’exposer aux rayons deux à trois fois dans la journée pendant 10 à 15 minutes, sans crème protectrice.

Parmi les causes cachées du sommeil et de l’insomnie, quelle est celle à laquelle on pense le moins, selon vous ?

Je dirais peut-être le téléphone portable, car c’est un outil de notre époque qu’on utilise tout le temps sans se rendre compte que cela impacte notre sommeil.

Y a-t-il des choses à mettre en place au niveau de ce téléphone omniprésent ?

Oui. Il faut par exemple éviter de passer un appel en voiture, dans les transports ou pendant la marche, mais plutôt rester sur place en mettant la personne sur haut-parleur. Cette démarche impacte en effet moins le cerveau, donc moins le sommeil.

Comment lutter contre les troubles du sommeil et leurs causes cachées ?

Vous êtes consultante en feng shui de la chambre à coucher. Pouvez-vous nous expliquer ce travail ?

Cela consiste d’abord à me déplacer chez mon patient pour examiner sa chambre, car ces lieux contiennent souvent des indices quant à l’état psychologique de la personne.

J’utilise aussi cette technique pour harmoniser les chambres des individus qui ont des problèmes de sommeil. En effet, ces endroits peuvent contenir des matières, des angles et des objets qui génèrent de l’insomnie sans que le propriétaire n'en soit conscient. Un simple bibelot peut par exemple évoquer un décès, une séparation, etc.

Les chambres à coucher sont souvent les pièces les plus fourre-tout et les moins bien agencées des appartements ou des maisons, car les invités ne les voient pas. C’est pourtant un lieu dont il faut prendre le plus grand soin, car on passe plus d’un tiers de notre vie à dormir ! Pour avoir un sommeil de qualité, il est nécessaire que cet espace soit le moins encombré, le plus lumineux et le plus propre possible, tout en reflétant au maximum ce que vous êtes aujourd’hui (enfants, adolescents, parents, célibataire, en couple, etc).

Vous êtes également psychothérapeute spécialiste des troubles du sommeil et de l’insomnie. A partir de quand faut-il vous consulter ?

A partir du moment où on pense avoir fait les ajustements nécessaires et que cela ne fonctionne pas, il faut consulter un professionnel des troubles du sommeil.

Qui vient généralement vous voir ?

Je reçois deux catégories de patients. La première, ce sont des personnes au bord du gouffre qui ont 15 voire 20 années d’insomnie au compteur et qui ont tout essayé : antidépresseurs, mélatonine, somnifères, suivi chez un psy...

La deuxième catégorie, ce sont soit des jeunes mamans qui veulent donner de bonnes habitudes de sommeil à leur bébé, soit des mères plus âgées qui sont confrontées aux problèmes de sommeil de leur(s) adolescent(s), une problématique en forte augmentation ces cinq dernières années au sein de mon cabinet.

Comment travaillez-vous ?

Comme je ne suis pas médecin, je vérifie d’abord lors du premier entretien* qu’il n’y a pas de problèmes médicaux qui suscitent l’insomnie (apnée du sommeil, etc).

Puis, en fonction des problèmes de chaque patient, je pratique l’EMDR, la naturopathie, la sophrologie ou encore le feng shui évoqué plus haut. Le but est d’identifier la ou les causes des troubles du sommeil afin de les traiter et ainsi de trouver des solutions sur le long terme.

Peut-on guérir d’un trouble du sommeil ?

Je n’utiliserais pas le terme "guérir", car les troubles du sommeil ne sont pas considérés comme une maladie. Mais oui, il est possible de traiter ce genre de problèmes, et bien souvent, il ne faut pas grand-chose pour inverser la tendance.

*Le premier bilan est gratuit.