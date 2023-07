Sommeil : pourquoi les nuits de la mère sont aussi importantes que celles du nourrisson

L'ESSENTIEL Les habitudes de sommeil de la mère et de l'enfant interagissent au cours des deux premières années de la vie.

Le manque de sommeil a un impact sur la santé de la mère et de l’enfant.

Les chercheurs proposent d’instaurer des routines pour préserver le sommeil de la mère et de l’enfant et diminuer ses effets délétères sur la santé.

Le sommeil est un réel défi lorsque l’on vient d’avoir un bébé et son manque impacte aussi bien les nourrissons que les jeunes mamans, d’après une étude publiée dans Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.

Le sommeil de l'enfant est lié à celui de la mère

L'équipe de recherche a suivi les parents de 464 nourrissons au cours des deux premières années de leur vie.

Les mères ont répondu à des questionnaires sur les habitudes du coucher, la durée du sommeil de leur enfant, les réveils nocturnes et les problèmes de sommeil à l'âge de 3, 12, 18 et 24 mois.

Les résultats ont permis d’identifier deux groupes distincts : un groupe de mères dormant peu, avec 5 à 6 heures de sommeil par nuit, et un groupe de mères dormant moyennement, qui respecte les recommandations nationales en matière de sommeil, avec 7 à 8 heures par nuit.

Logiquement, les mères qui dormaient le moins avaient les enfants qui profitaient de moins d'heures de sommeil, les mères étant réveillées par leur enfant.

Manque de sommeil : le risque pour la santé est réel

Or le sommeil a un rôle éminemment important : des études ont en effet montré que le sommeil est associé à une meilleure cognition et une santé générale des enfants.

En outre, les effets cumulés à long terme de la perte de sommeil et des troubles du sommeil chez les adultes ont été associés à un large éventail de conséquences néfastes pour la santé, notamment un risque accru d'hypertension, de diabète, d'obésité, de dépression, de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

Pour l'enfant, c'est une problématique d'autant plus essentielle que les premières années sont une période critique et décisive pour son développement aussi bien sur le plan affectif que cognitif.

Des outils peuvent aider le sommeil de la mère et de l'enfant

Les chercheurs recommandent donc de mettre en place des stratégies pour améliorer et prolonger le sommeil de l’enfant et de ses parents, comme une routine au moment du coucher dès l'âge de trois mois :

"Quelque chose d'aussi simple que de fixer une heure de coucher régulière dès le début et d'instaurer des routines, comme lire une histoire à votre enfant avant qu'il aille se coucher peut être efficace. Vous pouvez penser qu'il ne comprend pas, mais le rythme de votre voix établit une prévisibilité, et vous pouvez développer cette routine du coucher au cours des premières années de la vie", propose Barbara Fiese, co-directrice de STRONG Kids 2, un programme de l'Université de l'Iowa qui promeut la nutrition et les habitudes saines dans les familles avec de jeunes enfants, et dont les familles de l’étude font partie.