Covid-19 : qui est concerné par la nouvelle campagne de vaccination ?

L'ESSENTIEL Un nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 débutera mi-avril en France.

Lors d’un avis récent, la HAS a indiqué les personnes concernées.

Les vaccins pour la campagne de printemps seront en première intention celui de Pfizer/BioNTech à ARN messager ciblant le variant Omicron XBB.1.5 ou en deuxième intention celui de Novavax à protéine recombinante.

"Il sera proposé au printemps une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19, conformément à l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS)", a indiqué lors d’une conférence de presse Grégory Emery, directeur général de la santé. Le but est toujours de "protéger les plus fragiles susceptibles de développer des formes graves de la maladie", a-t-il ajouté.

Covid-19 : la liste des personnes concernées par la nouvelle campagne de vaccination

Concrètement, la campagne de vaccination commencera mi-avril en France. Lors d’un avis récent, la HAS a indiqué plus précisément les personnes concernées, à savoir :

- les Français âgés de 65 ans et plus ;

- les nourrissons à partir de 6 mois ;

- les enfants, adolescents et adultes atteints de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave de la maladie ;

- les personnes immunodéprimées ;

- les individus vivant dans l’entourage ou en contacts réguliers avec des citoyens immunodéprimés ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.



En revanche, sur la base des données actuellement disponibles, la HAS ne recommande plus la primovaccination contre la Covid-19 en population générale. L’agence de santé insiste toutefois "sur l’importance de laisser la possibilité à toute personne qui en exprime la demande de bénéficier d’une prise en charge intégrale de leur vaccination contre la Covid-19". Elle n’exclue pas non plus la possibilité de "mettre en place une campagne de vaccination plus large si la situation épidémiologique le justifie".

Nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 : quels produits seront injectés ?

"Les vaccins pour la campagne de printemps seront en première intention celui de Pfizer/BioNTech à ARN messager ciblant le variant Omicron XBB.1.5 ou en deuxième intention celui de Novavax à protéine recombinante" indiquent par ailleurs France Info et l'AFP.

Actuellement en France, le nombre d'actes pour suspicion de Covid-19 et la part correspondante parmi l'ensemble des actes SOS Médecins sont en diminution dans toutes les classes d'âge. "La part des suspicions de SARS-CoV-2 est la plus élevée chez les 65 ans ou plus et chez les 15-64 ans", complète Santé Publique France.

Apparue il y a quatre ans, la Covid-19 est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2.



La plupart des personnes infectées présentent une maladie respiratoire d’intensité légère à modérée et se rétablissent sans avoir besoin d’un traitement particulier. Certaines tombent cependant gravement malades et ont besoin de soins médicaux lourds.