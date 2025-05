Covid long : un lien entre l'inflammation intestinale et la fatigue chronique

L'ESSENTIEL Les personnes infectés par le SARS-CoV-2 présentant des troubles gastro-intestinaux préexistants, ont un risque accru de développer une fatigue chronique liée au covid long, selon l'étude.

Ces patients présentent également des marqueurs inflammatoires et une barrière intestinale perturbée.

Cette découverte pourrait améliorer l'identification et la prise en charge des personnes ayant un risque accru de développer un covid long.

Selon les estimations, 2 millions de personnes souffraient d’un covid long en 2022. Un des signes de cette affection qui se développe après avoir contracté le SARS-CoV-2, est une fatigue chronique. Une nouvelle étude de l’université médicale de Vienne montre que la santé intestinale, et plus précisément une inflammation au sein du microbiote, pourrait jouer un rôle dans cette conséquence de la covid-19 et la survenue de la fatigue chronique.

Les résultats ont été détaillés dans la revue Allergy, le 15 mai 2025.

Fatigue liée au covid long : avoir des troubles gastro-intestinaux préexistants augmente le risque

Afin de mieux comprendre l’évolution des infections par le SARS-CoV-2 et les symptômes gastro-intestinaux, les chercheurs autrichiens ont analysé des échantillons de sang, de salive et de selles de 106 volontaires : 30 souffraient de fatigue chronique liée à un covid long, 30 avaient eu la covid-19, mais n’avaient plus de symptômes, 16 présentaient un syndrome de fatigue chronique non lié au SARS-CoV-2 et 30 étaient en bonne santé.

Les tests menés ont montré que les personnes qui avaient des troubles gastro-intestinaux préexistants à l'infection au coronavirus, présentent un risque accru de développer une fatigue post-covid. De plus, l’équipe a observé des marqueurs inflammatoires dans le microbiote intestinal de ces malades. Par exemple, les patients atteints de fatigue liée au covid long affichaient un rapport LBP/sCD14 plus importants et des taux d'IL-33 inférieurs. “Ce qui indique une activation immunitaire altérée et une barrière intestinale affaiblie”, précisent les auteurs dans leur communiqué. De plus, leurs taux d'IL-6, un marqueur des réactions inflammatoires systémiques, étaient aussi plus élevés.

"Nos résultats suggèrent que l'infection par le SARS-CoV-2 peut avoir des effets à long terme sur le système immunitaire et la santé intestinale, contribuant ainsi au développement du syndrome de fatigue post-virale", ajoute Eva Untersmayr-Elsenhuber, codirectrice du Centre national de référence pour les syndromes post-viraux de l’université médicale de Vienne.

Covid long : repérer les marqueurs d’inflammation intestinale pour mieux soigner les malades

Pour les chercheurs, la mise en lumière de ce lien entre la santé gastro-intestinale et le covid long pourrait aider à identifier les patients à risque à un stade précoce. "L'identification de marqueurs prédictifs du syndrome de fatigue chronique liée à la covid-19 pourrait permettre une prévention et un traitement personnalisés à l'avenir", explique Eva Untersmayr-Elsenhuber.

"Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les participants de notre étude étaient majoritairement jeunes et en bonne santé avant l'infection. De plus, la covid-19 était généralement bénigne, voire asymptomatique. La différence résidait dans les troubles gastro-intestinaux plus fréquents signalés dans le groupe ayant développé une fatigue post-virale", remarque de son côté Johanna Rohrhofer, auteure principale de l'étude.

Les deux chercheuses et leurs collègues prévoient de poursuivre les travaux pour confirmer leur découverte.