Fatigue et qualité de vie : le Covid long pire que certains cancers

L'ESSENTIEL On parle de Covid long lorsqu’au moins un des symptômes persiste pendant plus de quatre semaines après le début de l’infection.

Des chercheurs britanniques ont étudié l’impact du Covid long chez des patients suivant un traitement.

La fatigue liée au Covid long serait le symptôme qui nuit le plus à la vie quotidienne.

Le Covid long se traduit par la présence prolongée d’au moins un des symptômes au-delà de 4 semaines après le début de la maladie. Les patients peuvent alors souffrir de signes persistants comme une fatigue, des troubles respiratoires et digestifs, des problèmes oculaires ou encore des anomalies des sens.

Covid long : la fatigue est le symptôme qui impacte le plus les patients

Selon une nouvelle étude parue dans la BMJ Open, la fatigue est le symptôme qui nuit le plus au quotidien des patients atteints par un Covid long. Les chercheurs de l’University College de Londres (UCL) et de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni) ont récemment observé que cette forme prolongée de Covid-19 peut affecter la qualité de vie plus que certains cancers.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont recruté 3.750 patients, qui ont été hospitalisés dans une clinique spécialisée dans le Covid-19 et ont utilisé une application du National Health Service (NHS) britannique dans le cadre de leur traitement. Au cours de la recherche, les volontaires ont rempli des questionnaires via l’application concernant l’impact du Covid long sur leurs activités quotidiennes, leurs taux de fatigue, de dépression, d’anxiété, d’essoufflement, de brouillard cérébral, et leur qualité de vie.

Le Covid long aurait un "effet dévastateur" sur la qualité de vie

D’après les résultats, de nombreux patients touchés par un Covid long présentaient des scores de fatigue plus graves ou similaires à ceux des malades souffrant d'anémie liée à un cancer ou à une maladie rénale aiguë. Leurs scores de qualité de vie liée à la santé étaient également inférieurs à ceux des personnes atteintes d'un cancer métastatique avancé, comme le cancer du poumon de stade IV.

"Nos résultats ont montré que le Covid long peut avoir un effet dévastateur sur la vie des patients. La fatigue ayant le plus grand impact sur tout, des activités sociales au travail, en passant par les tâches ménagères et le maintien de relations étroites (…) Nous espérons qu'une meilleure compréhension des symptômes et de l'impact du Covid long chez ces patients aidera le NHS et les décideurs à cibler les ressources limitées en adaptant les services existants et en en concevant de nouveaux pour mieux répondre aux besoins des patients atteints de Covid long", a expliqué le Dr Henry Goodfellow, co-auteur de l’étude et et membre de l'Institut d'épidémiologie et de santé de l’UCL.