Des particularités féminines

Parmi les molécules d’influence, certaines sont bien connues. La leptine, par exemple, est sécrétée par les tissus adipeux et connue comme l’hormone de la satiété. Mais elle a aussi une activité inflammatoire… et sa concentration est plus élevée chez les femmes que les hommes. La plus forte prévalence du syndrome de fatigue chronique dans la population féminine ne devrait donc rien au hasard.

Ces résultats sont précieux pour les équipes qui prennent en charge des patients souffrant de ce syndrome. Car à l’heure actuelle, aucun traitement efficace n’existe. Les anti-inflammatoires, immuno-modulateurs et autres antiviraux peuvent limiter les symptômes chez certains patients, mais ils n’ont rien d’universel. Identifier le mécanisme inflammatoire ouvre donc la voie à des approches thérapeutiques plus ciblées.