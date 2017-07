Fatigue : l'asthénie est à explorer quand elle devient chronique

La fatigue est un problème fréquent qui, lorsqu’elle persiste malgré le sommeil et le repos, doit faire rechercher une cause. Souvent d’origine psychique, elle ne dispense pas de rechercher les causes faciles à soigner (médicaments, infections, apnée du sommeil…), certaines maladies ou un syndrome de fatigue chronique.

Fatigue : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

La fatigue est appelée « asthénie » par le médecin. Normale après un effort, elle devient anormale quand elle se prolonge.

Le « syndrome de fatigue chronique » est une entité individualisée par les chercheurs qui correspond à des anomalies biologiques et immunologiques. Qu'est-ce qu’une fatigue ?

Se sentir fatigué après un effort physique ou une activité intellectuelle intense est normal si cette sensation disparaît en se reposant.

Lorsqu’elle persiste, sans cause évidente, et qu’elle est insensible ou peu sensible au repos, la fatigue (ou « asthénie ») devient anormale.

Il s’agit le plus souvent d’une sensation de lassitude, de faiblesse, de manque d’énergie, d’épuisement, voire de perte de force. Dans certains cas, les personnes fatiguées se disent « lessivées », « vidées », « épuisées »…

Lorsque la fatigue persiste plus de 6 mois, on parle « d’asthénie chronique ».