Un coronavirus refait surface : doit-on s’inquiéter du retour du MERS ?

L'ESSENTIEL Deux cas de MERS-CoV ont été confirmés en France chez des voyageurs revenant de la péninsule Arabique.

Le virus, bien que plus mortel que le Covid-19, reste peu contagieux.

Les autorités appellent à la vigilance, dans un contexte de circulation accrue des virus entre les continents.

Une nouvelle menace virale ou un simple signal de vigilance sanitaire ? Deux cas de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) ont été détectés en France chez des voyageurs revenant d’un voyage en péninsule Arabique, selon un communiqué du ministère de la Santé relayé par l'AFP publié le 3 décembre. À ce stade, aucune transmission secondaire n'a été identifiée, mais les autorités ont déployé un protocole strict : isolement des patients à l’hôpital, recherche des cas contacts, dépistage, renforcement des gestes barrières.

Le retour d’un coronavirus méconnu

"Leur état est stable", a rassuré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, tout en rappelant que "toutes les mesures de gestion ont été mises en place afin de limiter le risque de transmission du virus à l’entourage des patients et aux personnels soignants".

Le MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) n’est pas un inconnu pour les experts : découvert en 2012 en Arabie saoudite, il est apparenté au Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et au SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19. Considéré comme son cousin, plus mortel mais moins contagieux, le MERS se transmet essentiellement de l’animal à l’humain, en particulier via les dromadaires, réservoirs principaux du virus dans la péninsule Arabique et certaines régions d’Afrique.

Les symptômes sont proches de ceux du Covid-19 : fièvre, toux, difficultés respiratoires. La transmission interhumaine reste "rare", mais "possible", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), surtout dans un cadre hospitalier ou familial. "Elle peut survenir par contact direct ou indirect, via les gouttelettes respiratoires, et occasionnellement par voie aérienne", précise le ministère.

L'importance d’une surveillance épidémiologique

Depuis 2012, 2.640 cas de MERS-CoV ont été confirmés dans le monde, dont plusieurs centaines de décès, majoritairement en Arabie saoudite. En France, seuls deux cas avaient été recensés jusqu’ici, en 2013. L'apparition de ces nouveaux cas ne constitue pas une crise sanitaire, mais rappelle l'importance de la surveillance épidémiologique, notamment dans un contexte de circulation accrue des virus entre les continents.

Pour les voyageurs, il est recommandé d'être attentif aux symptômes respiratoires dans les deux semaines suivant un séjour au Moyen-Orient. Comme d’habitude, une bonne hygiène des mains, l'évitement des contacts avec les animaux, et le recours au port du masque dans les zones à risque restent des mesures de prévention essentielles.