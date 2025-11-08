Coronavirus : faut-il s’inquiéter du nouveau virus découvert au Brésil ?

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont analysé des échantillons de tissus intestinaux issus de 70 chauves-souris brésiliennes, de l’espèce Pteronotus parnellii.

Ils ont ainsi identifié un nouveau coronavirus, appelé BRZ batCoV, qui a une caractéristique similaire au SARS-CoV-2.

Néanmoins, les chercheurs n’ont pas encore testé la capacité du virus à infecter des cellules humaines et ne peuvent donc pas affirmer qu’il est dangereux pour l’Homme.

BRZ batCoV, voici le nom de la nouvelle branche de coronavirus identifiée par des chercheurs chez des chauves-souris brésiliennes. Leurs travaux ont été publiés sur bioRxiv, mais n’ont pas encore été validés par leurs pairs.

Le nouveau virus pourrait infecter l’Homme

Lors de leur étude, les scientifiques ont analysé des échantillons de tissus intestinaux issus de 70 chauves-souris brésiliennes, de l’espèce Pteronotus parnellii. Ceux-ci ont été prélevés entre mai et août 2019, c’est-à-dire avant l’épidémie mondiale de la Covid-19.

Une fois le nouveau virus identifié, ils ont séquencé son génome. Ils ont ainsi découvert que le BRZ batCoV était génétiquement distinct des autres coronavirus, mais présentait une caractéristique commune avec le SARS-CoV-2.

Cette caractéristique commune est le site de clivage de la furine (FCS, pour furin cleavage site en anglais) fonctionnel sur la protéine spike. C’est ce qui permet au virus d’entrer plus facilement dans les cellules humaines et de les contaminer.

Selon les chercheurs, le FCS de ce nouveau virus ne diffère que d’un seul acide aminé de celui du SARS-CoV-2. "La découverte d'un élément très similaire dans ce nouveau virus est donc particulièrement inquiétante", estiment les auteurs dans leur étude.

Surveiller les virus présents chez les chauves-souris

Alors, BRZ batCoV pourrait-il être à l’origine d’une nouvelle épidémie mondiale ? Les scientifiques se veulent rassurants. Tout d’abord, ils n’ont pour l’instant pas testé la capacité du virus à infecter des cellules humaines. S’il a l’une des dispositions clés pour le faire, il n’est pas sûr qu’il y arrive.

Les scientifiques soulignent l’importance de surveiller les virus provenant de ce type d’animal. "La grande diversité des virus chez les chauves-souris les positionne donc comme un groupe taxonomique clé pour la surveillance des maladies zoonotiques", indiquent-ils dans leurs travaux. Et ce, d’autant plus que celles présentes en Amérique du Sud restent peu étudiées.

En France, d’autres variants sont plus inquiétants. Selon le dernier bulletin de Santé publique France, en septembre dans l’Hexagone, le lignage XFG - sans même compter ses sous-lignages - était le plus fréquemment détecté, avec une proportion de 45,2 %. Ce variant, aussi appelé Frankenstein ou Stratus, a été classé sous surveillance par l’Organisation mondiale de la santé en juin dernier.