5 ans après le Covid, sommes-nous prêts à combattre une nouvelle menace pandémique ?

L'ESSENTIEL Pour plusieurs experts, le monde ne sera jamais totalement prêt à affronter une nouvelle pandémie.

Des mesures concrètes ont été mises en place comme l'ouverture de centres de vaccination ou la création d'un fonds pour la détection des pathogènes.

Un accord sur les pandémies pourrait être signé par les Etats membres de l'OMS au printemps 2025.

En janvier 2020, le monde s’inquiétait d’un mystérieux virus chinois responsable de pneumonies. En quelques mois, la Covid-19 s’est répandue partout sur le globe et a bouleversé les quotidiens. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 7 millions de personnes sont décédées de la maladie. Cinq après, le monde est-il davantage préparé à une menace pandémique ? Le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a abordé la question lors d’une conférence de presse.

Pandémie : le monde ne sera jamais vraiment prêt

Dans une courte vidéo, l’ancien ministre éthiopien de la Santé estime que la réponse à cette interrogation est à la fois oui et non. "Si la pandémie arrivait aujourd’hui, le monde devrait encore affronter certaines des faiblesses et vulnérabilités qui ont donné son ampleur à la Covid-19 il y a cinq ans", déclare-t-il en préambule. Un constat partagé par Maria Van Kerkhove, épidémiologiste américaine et directrice du département Prévention et préparation aux épidémies et pandémies au sein de l’OMS. "Je pense que le monde n'est pas prêt pour une nouvelle pandémie ou épidémie de masse", avance-t-elle dans une interview à l’AFP, relayée par le média belge La Libre.

Comment l’OMS s’organise pour lutter contre les pandémies ?

Le directeur général de l’OMS dresse toutefois la liste des mesures mises en place depuis la pandémie de Covid-19. Il cite notamment la création d’un fonds spécial, avec la banque mondiale : 338 millions de dollars destinés à 19 projets répartis dans 37 pays pour renforcer la capacité des laboratoires à détecter des pathogènes. Un centre de prévention des pandémies a aussi ouvert à Berlin pour surveiller l’apparition d’éventuelles menaces sanitaires. En Afrique du Sud, un lieu dédié au transfert de technologie sur les vaccins ARNm a été créé en 2023. Enfin, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a évoqué le centre mondial de formation à la biofabrication en Corée du Sud dont l’objectif est d’augmenter la production pharmaceutique locale.

OMS : un futur accord pour prévenir les pandémies ?

En mai dernier, les Etats membres de l’OMS ont adopté plusieurs amendements concernant les lois internationales de régulation de la santé. "Nos Etats membres continuent de négocier en vu de l’accord de l’OMS concernant les pandémies", explique le directeur général. Ils se sont engagés à finaliser cet accord d’ici à la prochaine assemblée annuelle de l’OMS, en mai 2025. "Je reste confiant sur le fait qu’ils y parviendront", conclut-il.