Nouveau directeur général

OMS : les grandes priorités du Dr Tedros Adhanom

L'ancien ministre de la Santé Ethiopien est le nouveau directeur général de l'OMS. L'une de ses priorités est d'instaurer plus de transparence au sein de l'agence.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus succède au Dr Margaret Chan à la tête de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le candidat éthiopien l’a emporté au 3ème tour devant le Britannique David Nabarro (133 voix contre 50). Il est le premier Africain a dirigé l’agence onusienne, qu’il a bien l’attention de réformer.

A la tribune de l’Assemblée nationale de la Santé, l’ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé d’Ethiopie a assuré vouloir promouvoir une culture de transparence et d’efficacité au sein de l’OMS. Une réforme en profondeur qu’avait lancé récemment Margaret Chan, vivement critiquée pour sa gestion de l’épidémie d’Ebola. La flambée meurtrière de fièvre hémorragique a en effet révélé d’importants dysfonctionnements et problèmes de communication au sein de la puissante agence onusienne.



Instaurer une couverture sanitaire universelle

Pour le nouveau directeur général qui débutera son mandat le 1er juillet prochain, la priorité est aussi d’améliorer l’accès aux soins partout dans le monde. Devant les 194 Etats membres, il a raconté avoir perdu un frère, alors qu’il était enfant, faute de médicaments. Une histoire personnelle qui guidera ses choix. « Je fais les promesses suivantes : travailler sans relâche pour concrétiser la promesse de garantir la couverture sanitaire universelle, veiller à ce qu'il y ait des ripostes solides dans les situations d'urgence », a-t-il déclaré.

Il souhaite également améliorer la lutte contre les maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires ou les cancers, ainsi que la résistance aux antibiotiques, devenu l’une des plus grandes menaces sanitaires de ce siècle.