Départ après deux mandats

OMS: ovation et critiques pour Margaret Chan

Après deux mandats successifs, le Dr Chan se retire. Elle aura fait face à de nombreuses épidémies et quelques critiques.

Ces 10 ans à la tête de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) n’auront pas été de tout repos pour le Dr Margaret Chan. Pandémie de grippe H1N1, Ebola, Zika, choléra… Les épidémies se sont multipliées cette dernière décennie. Et de vives critiques ont émergé.

Car même si la directrice générale de l’OMS quitte son poste sous les ovations des 194 pays membres présents pour l’élection de son successeur (1) qui aura lieu de ce mardi, elle ne nie pas que des erreurs ont été commises. Sur l’estrade, elle a à nouveau reconnu que la réaction face à Ebola en 2014 avait été trop « lente ».

Au cours de cette épidémie responsable de la mort de plus de 11 000 personnes en Afrique de l’Ouest, l’OMS avait tardé à décréter « l’urgence de santé publique de portée mondiale ». Une défaillance violemment fustigée par Médecins Sans Frontières (MSF), premier acteur à avoir tiré la sonnette d’alarme.

« Quand Ebola est devenu une menace pour la sécurité internationale et plus une crise humanitaire touchant une poignée de pays pauvres en Afrique de l'Ouest, le monde a commencé à se réveiller », avait résumé le Dr Joanne Liu, présidente internationale de MSF dans un rapport au vitriol paru en 2015.



Dramatisation de l'épidémie H1N1

Accusé d’avoir réagi trop tard pour Ebola, la directrice générale de l’OMS a aussi essuyé des critiques pour sa gestion de la pandémie de H1N1 en 2009. Mais cette fois, les détracteurs estiment qu’elle en a trop fait, agitant le spectre d’une épidémie mondiale meurtrière. Des spécialistes ont également soulevé certains conflits d'intérêts avec des industriels pharmaceutiques producteurs de vaccins. Face à la 70ème Assemblée de la Santé qui s'est ouverte ce lundi, elle a concédé que la menace avait été « faible » sans revenir sur ces accusations. Encore un mea culpa.

Pour le Pr François Bricaire, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), la pandémie de H1N1 est l’exemple type d’un excès de précaution. « Mais cela n’est pas facile, je ne lui jette pas la pierre, explique-t-il. Les épidémies de maladies infectieuses émergentes ne sont jamais les mêmes. Et nous n’avons pas aujourd’hui les moyens de prédire l’évolution d’un phénomène ».

Cet expert relève que si l’épidémie avait été sévère et que la directrice de l'OMS n’avait pas alerté la planète, elle aurait essuyé des critiques encore plus violentes.

Ayant appris de ses erreurs, le Dr Chan aurait alors fait preuve de plus de prudence pour Ebola. « Mais l’OMS n’a pas été la seule à être dépassée. Les pays ont aussi mis du temps à réagir, ce n’était pas évident », glisse le Pr Yazdan Yazdanpanah, chef du service d’infectiologie de l’hôpital Bichat (Paris) et Coordinateur du réseau Reacting (recherche et action contre les maladies infectieuses émergentes ). De fait, le virus n’avait jamais été observé dans cette région d’Afrique, et il n’avait jamais fait un si grand nombre de victimes. Les institutions ont alors pensé que l’épidémie s’éteindrait d’elle-même.