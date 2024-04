Les gens pensent que la «vieillesse» commence plus tard qu'auparavant, selon une étude 

L'ESSENTIEL Selon une étude allemande, la perception du vieillissement évolue en fonction des générations.

En fonction de l’âge ou du sexe, les opinions peuvent diverger sur le début de la vieillesse.

En moyenne, les personnes âgées considèrent que le début de la vieillesse commence à partir de 75 ans.

À partir de quel âge, peut-on considérer qu’une personne est âgée ? Selon une étude publiée dans un article de l'American Psychological Association, la perception du vieillissement évolue en fonction des générations. "L'espérance de vie a augmenté, ce qui pourrait contribuer à retarder la perception du début de la vieillesse (…) Par ailleurs, certains aspects de la santé se sont améliorés, de sorte que les personnes d'un certain âge qui étaient considérées comme vieilles dans le passé peuvent ne plus l'être aujourd'hui", a noté Markus Wettstein, auteur principal des travaux et professeur à l'université Humboldt de Berlin (Allemagne).

L'évolution de la perception de la vieillesse

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques ont analysé les données de plus de 14.000 personnes recueillies dans le cadre de l'enquête allemande sur le vieillissement, afin de déterminer comment les idées sur le vieillissement évoluent. D’après les conclusions, l’âge, le sexe et l’état de santé du volontaire étaient des facteurs déterminants dans la perception de la vieillesse.

L’équipe de recherche a notamment constaté qu’au fur et à mesure que les participants vieillissaient, leur vision sur le début de la vieillesse change. Par exemple, un sujet âgé de 64 ans a indiqué que la vieillesse commençait vers 74 ans alors qu’une personne âgée de 74 ans a répondu que la vieillesse débutait aux alentours de 77 ans. "En moyenne, la perception du début de la vieillesse a augmenté d'environ un an pour chaque période de quatre à cinq ans de vieillissement réel", ont décrit les responsables de l’étude, qui ont aussi observé des différences d'opinions entre les générations.

Début de la vieillesse : des divergences d’opinions en fonction du sexe

Selon leur sexe, les participants n’ont pas la même appréciation sur le début de la vieillesse. Les femmes ont déclaré que la vieillesse commençait deux ans plus tard que les hommes. Ces différences de point de vue se sont accentuées avec le temps. Les personnes qui se sentaient seules, plus âgées ou en moins bonne santé ont aussi eu tendance à indiquer que la vieillesse commençait plus tôt par rapport aux participants qui se sentaient entourés, en meilleure santé et plus jeunes.

À la suite de ces résultats, les chercheurs ont estimé que les personnes âgées considèrent que le début de la vieillesse débute en moyenne à partir de 75 ans.