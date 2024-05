Grippe aviaire : des chats décédés après avoir bu du lait de vache cru contaminé

L'ESSENTIEL Des chats vivant dans une ferme sont décédés de la grippe aviaire au Texas, aux États-Unis.

Ils auraient été contaminés après avoir bu du lait de vache cru infecté par la souche H5N1 de la grippe.

Cela signifie que la grippe aviaire peut passer d'un mammifère à l'autre, ce qui peut rendre la contagion plus difficile à contrôler.

Pour la première fois, douze de chats sont décédés de la grippe aviaire au Texas (États-Unis) après avoir bu du lait cru de vache contaminé par le virus. Plus précisément, il s’agit de la souche H5N1 de la grippe aviaire, un sous-type de l’influenza aviaire hautement pathogènes (IAHP), appelée clade 2.3.4.4b. Les félins vivaient dans une ferme avec des vaches laitières. Selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les chats auraient été contaminés après avoir bu, en mars dernier, du lait et du colostrum cru, c’est-à-dire non pasteurisé.

Grippe aviaire : une première contamination chez les chats à cause de lait cru de vache

D'après Science Alert, après les avoir consommés, les chats ont rapidement eu des symptômes, tels que le nez et les yeux qui coulent abondamment, le corps qui se raidit, une perte de la vision et de la coordination, ou encore tourner en rond sans cesse. Ils sont ensuite décédés. Selon le média, jusqu'à présent, il n’y avait jamais eu de contamination de chats - et donc de décès - à cause de lait cru de vache.

Pour établir un lien entre le décès des chats et les vaches laitières, les chercheurs des CDC ont analysé les autopsies des félins et des échantillons de lait contaminés. Résultats : les chats ont été testés positifs au virus de la grippe aviaire. Le virus détecté présentait "un degré de similitude notable" avec celui présent dans les échantillons de lait de vache. Enfin, le premier chat à avoir été touché par les symptômes est décédé un jour après que la première vache de la ferme soit tombée malade.

Habituellement, la grippe aviaire touche les oiseaux. Mais, selon l’Institut Pasteur. Le virus "peut parfois infecter d’autres espèces animales comme le porc et d’autres mammifères, dont l’Homme.” Si les chats ont été contaminés par le lait cru de vache, cela signifie que la grippe aviaire peut passer d'un mammifère à l'autre, ce qui peut rendre la contagion plus difficile à contrôler. "Bien que l'exposition et la consommation d'oiseaux sauvages morts ne puissent être complètement exclues (...), la consommation de lait non pasteurisé et de colostrum provenant de vaches infectées et la quantité élevée d'acide nucléique viral dans le lait font [de cette hypothèse] la voie d’exposition plus probable”, écrivent les chercheurs, dans des propos rapportés par Science Alert.

Boire du lait pasteurisé pour éviter d'être contaminé par la souche H5N1 de la grippe

En mars dernier, plusieurs vaches de ferme laitières du Texas et du Kansas ont contracté la grippe aviaire. Selon les autorités agricoles américaines, c’était la première fois que cette souche H5N1 de la grippe aviaire était détectée chez des vaches laitières dans le pays. Quelques cas avaient même été rapportés chez des êtres humains. Si les chats ont été contaminés en buvant du lait, peut-on continuer à en consommer sans risque ? Oui, mais à condition qu’il soit pasteurisé.