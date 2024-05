Les extraits de canneberge peuvent améliorer la santé intestinale en 4 jours

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la consommation d'extraits de canneberge peut avoir un impact significatif sur la santé intestinale.

Cet effet est visible dès quatre jours de consommation.

Les chercheurs ont observé une augmentation des bonnes bactéries intestinales et une réduction de celles néfastes pour le microbiote.

Manger des extraits de canneberge pendant seulement quatre jours peut entraîner une augmentation significative des niveaux des bonnes bactéries intestinales, tout en réduisant celles qui sont nocives, selon une nouvelle étude publiée dans la revue npj Biofilms and Microbiomes.

Les extraits de canneberge pour lutter contre les effets néfastes du régime alimentaire occidental

Durant leurs travaux, les scientifiques de l'Université Laval, au Canada, ont utilisé un prébiotique appelé "Prebiocran" qui contient les polyphénols et les fibres présents dans la canneberge. Vingt-huit volontaires ont pris ce prébiotique pendant quatre jours. Avant et pendant la prise, les scientifiques étudiaient leurs échantillons de selles afin d’analyser les changements dans leurs microbiomes intestinaux. Résultats : les bonnes bactéries intestinales ont fortement augmenté en seulement quatre jours et le niveau des bactéries néfastes a diminué.

D’après les chercheurs, manger des extraits de canneberge pourrait aider à contrer les effets néfastes du régime alimentaire occidental. "Ce régime altère le microbiote, provoque une inflammation de la muqueuse et compromet l'intégrité de la barrière intestinale, qui joue un rôle crucial dans la protection de l'organisme contre les bactéries présentes dans l'intestin, indique Yves Desjardins, professeur à l'Université Laval. L’altération de la barrière intestinale permet le passage des lipopolysaccharides (LPS) issus du microbiote intestinal, appelés endotoxémie métabolique, et constitue un facteur crucial dans l’apparition et la progression des inflammations et des maladies métaboliques. L'inflammation constante qui résulte de la présence de LPS dans le corps peut entraîner plusieurs maladies chroniques, notamment le diabète et les maladies cardiovasculaires."

Des niveaux plus élevés de bactéries productrices de butyrate

Autre enseignement de cette étude : l'extrait de canneberge a stimulé la production de butyrate, un acide gras à chaîne courte ayant des effets anti-inflammatoires et contribuant au maintien d'une barrière intestinale saine. Des niveaux plus élevés de bactéries productrices de butyrate sont associés à un risque réduit de maladies inflammatoires de l'intestin et de certains cancers.