Psoriasis : le tabagisme réduit l'efficacité des traitements

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le tabac est associé à une diminution moins importante des symptômes du psoriasis.

Les patients non-fumeurs ont une meilleure réduction des symptômes, d'au moins 75% du score PASI (Psoriasis Area and Severity Index) par rapport aux fumeurs et aux anciens fumeurs.

De plus, les patients ayant commencé à fumer à un âge plus jeune, qui ont fumé plus longtemps et davantage sont les plus impactés.

En France, 2 % de la population est concernée par le psoriasis selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique qui se développe généralement sur la peau, par des plaques rouges recouvertes de squames.

Psoriasis : moins de symptômes chez les non-fumeurs

Actuellement, il n'existe pas de traitement qui permette de guérir le psoriasis. Mais des médicaments sont proposés aux patients pour réduire les symptômes et améliorer leur qualité de vie. Mais certains facteurs pourraient jouer un rôle. Selon une nouvelle étude publiée dans Tobacco Induced Diseases, le tabac serait associé à une diminution moins importante des symptômes du psoriasis.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié les données de 560 patients atteints de psoriasis, dont 72,9 % étaient des hommes. Résultats : les patients non-fumeurs avaient une meilleure réduction des symptômes, d'au moins 75 % du score PASI (Psoriasis Area and Severity Index) par rapport aux fumeurs et aux anciens fumeurs.

"Nous recommandons la mise en œuvre de mesures de lutte contre le tabac"

De plus, les patients ayant commencé à fumer à un âge plus jeune, qui ont fumé plus longtemps et davantage, avaient des taux de réussite PASI75 (une diminution d’au moins 75 % du score PASI entre 2 examens successifs) plus faibles.

"Nous recommandons la mise en œuvre de mesures de lutte contre le tabac, la fourniture de guides de sevrage (...), ainsi qu'un soutien au patient pour améliorer la réponse au traitement chez [ceux] atteints de psoriasis”, écrivent les auteurs, dans un communiqué.

Parmi les facteurs déclenchants les poussées de psoriasis, l’Assurance maladie indique qu’il y a le stress, les frottements, un traumatisme, la prise de certains médicaments, des infections, des modifications climatiques et l'exposition au soleil. Le soleil, dans certains cas améliore le psoriasis, et dans d'autres cas, au contraire l'aggrave. En plus du tabac, l’alcool est aussi un facteur d’aggravation de la maladie et de résistance au traitement.