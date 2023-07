Psoriasis : une carence en vitamine D responsable de sa sévérité ?

L'ESSENTIEL De faibles niveaux de vitamine D étaient associés à une plus grande sévérité du psoriasis.

Les personnes dont la surface corporelle affectée par la maladie était la plus grande présentaient les taux moyens de vitamine D les plus faibles.

Un régime alimentaire riche en vitamine D et la prise de compléments alimentaires pourraient être bénéfiques pour les patients.

Les niveaux de vitamine D d'une personne pourraient jouer un rôle important dans la sévérité de son psoriasis. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l'université de Brown (États-Unis) lors du congrès Nutrition 2023 de l'American Society for Nutrition, qui s’est tenu du 22 au 25 juillet à Boston. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude.

"Avec l'intérêt croissant du grand public pour la supplémentation en vitamines, nous avons voulu examiner plus en détail le lien entre les niveaux de vitamine D et la gravité du psoriasis. Peu de cohortes ont recherché ce lien dans des groupes de personnes, en particulier dans les grandes populations américaines, ou l'ont examiné sous l'angle de la nutrition clinique", a déclaré Eunyoung Cho, auteur des travaux.

De faibles niveaux de vitamine D augmentent la sévérité du psoriasis

Dans le cadre des recherches, les scientifiques ont identifié 491 cas de psoriasis parmi plus de 40.000 personnes ayant participé à la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), dont 162 cas rapportés entre 2003 et 2006 et 329 entre 2011 et 2014. L’équipe a aussi extrait des données sur les niveaux de vitamine D, la surface corporelle affectée par le psoriasis et d'autres facteurs tels que l'âge, le sexe, la race, l'indice de masse corporelle et le tabagisme.

Après un ajustement des facteurs liés au mode de vie, les travaux ont montré qu'un faible taux de vitamine D était significativement associé à une plus grande sévérité du psoriasis. Les auteurs ont également constaté que les patients dont la surface corporelle affectée par le psoriasis était la plus petite présentaient les taux moyens de vitamine D les plus élevés, tandis que ceux dont la surface corporelle affectée était la plus grande présentaient les taux moyens de vitamine D les plus faibles.

Psoriasis : miser sur une alimentation riche en vitamine D ou des compléments alimentaires

Selon l’équipe, la vitamine D influence le développement des maladies de la peau en affectant la réponse immunitaire de l'organisme et par des effets directs sur les cellules impliquées dans la réparation de la peau.

"Les crèmes topiques à base de vitamine D synthétique apparaissent comme de nouvelles thérapies pour le psoriasis, mais elles nécessitent généralement une prescription médicale. Nos résultats suggèrent qu'une alimentation riche en vitamine D ou une supplémentation orale en vitamine D pourrait également être bénéfique pour les patients atteints de psoriasis", a expliqué Rachel K. Lim, co-auteure de l’étude.

Bien que la toxicité de la vitamine D d'origine alimentaire soit rare, les chercheurs conseillent aux patients touchés par le psoriasis de consulter leur médecin et leur dermatologue avant de prendre des compléments alimentaires.