Syndrome de Laron : cette forme rare de nanisme réduirait le risque cardiovasculaire

L'ESSENTIEL Le syndrome de Laron se caractérise par une incapacité de l'organisme à utiliser sa propre hormone de croissance et se traduit par un retard de croissance.

Les personnes touchées par ce déficit en récepteurs de l'hormone de croissance ont des dimensions cardiaques plus petites.

Elles présentent aussi "des niveaux normaux ou améliorés de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires."

Seulement 400 à 500. C’est le nombre de personnes touchées par le syndrome de Laron dans le monde. Il s’agit d’une forme rare de nanisme. Plus précisément, ce déficit en récepteurs de l'hormone de croissance se caractérise par une incapacité de l'organisme à utiliser sa propre hormone de croissance et se traduit par un retard de croissance. Cette maladie congénitale a suscité l’intérêt des scientifiques qui étudient le vieillissement et les maladies métaboliques, car ces patients vivent en moyenne plus longtemps que celles qui ne sont pas atteintes du syndrome de Laron.

Syndrome de Laron : "le risque de maladies cardiovasculaires est mal connu" chez les patients

En outre, « les personnes ayant une insensibilité à l'hormone de croissance due à un déficit en récepteurs de la GH présentent une très faible incidence de résistance à l'insuline, de diabète et de cancer, ainsi qu'un déclin cognitif retardé lié à l'âge. Cependant, le risque de maladies cardiovasculaires chez ces sujets est mal connu », ont indiqué des chercheurs de l’université de Californie du Sud à Los Angeles (États-Unis) et l'Universidad San Francisco de Quito (Équateur).

Dans une récente étude, ils ont ainsi décidé d’évaluer la fonction cardiovasculaire, les lésions et les facteurs de risque chez les personnes souffrant du syndrome de Laron et leurs proches. L’équipe a mesuré les marqueurs des maladies cardiovasculaires en deux phases, à Los Angeles et en Équateur, impliquant au total 51 personnes, dont 24 diagnostiquées avec un déficit en récepteurs de l'hormone de croissance et 27 parents en bonne santé.

Des dimensions cardiaques plus petites chez les personnes atteintes du syndrome de Laron

Selon les résultats, publiés dans la revue Med, les participants touchés par le syndrome de Laron présentaient une glycémie, une résistance à l'insuline et une pression artérielle plus faibles que le groupe témoin. Ils avaient également des dimensions cardiaques plus petites et une vitesse d'onde de pouls similaire (à savoir une mesure de la rigidité des artères) mais l'épaisseur de l'artère carotide était plus faible que chez les parents en bonne santé. Malgré des taux élevés de lipoprotéines de basse densité (LDL) ou "mauvais cholestérol", les volontaires atteints un déficit en récepteurs de l'hormone de croissance présentaient une tendance à la réduction des plaques d'athérosclérose dans l'artère carotide par rapport aux sujets témoins (7 % contre 36 %).

"Ces recherches suggèrent que ces patients ont des niveaux normaux ou améliorés de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires par rapport à leurs proches. Bien que la population testée soit peu nombreuse, ces données humaines, associées à des études menées sur des souris et d'autres organismes, fournissent des informations précieuses sur les effets de la déficience en récepteurs de l'hormone de croissance sur la santé et suggèrent que des médicaments ou des interventions diététiques provoquant des effets similaires pourraient réduire l'incidence des maladies et, éventuellement, prolonger la longévité", a conclu Valter Longo, co-auteur des travaux.