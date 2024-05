Nourriture, argent : que se passe-t-il dans le cerveau lorsque l’on prend des décisions ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont étudié les mécanismes cérébraux impliqués dans la prise de décision entre les récompenses primaires, comme la nourriture, et les récompenses secondaires, comme l'argent.

Ils montrent que les décisions alimentaires sont souvent impulsives et les choix financiers sont plus réfléchis.

Ces découvertes pourraient permettre de développer de nouvelles prises en charge pour les personnes ayant des comportements addictifs.

Que manger à midi ? Quel repas préparer pour le soir ? Dépenser dans une sortie, dans des vacances, etc. La nourriture et l’argent font partie des sujets qui nous amènent tous les jours à prendre des décisions. Pour mieux comprendre la façon dont le cerveau agit quand il doit prendre ces décisions, des chercheurs de l’Université de la Ruhr à Bochum, Allemagne, ont étudié les mécanismes qui opèrent. Leurs travaux ont été publiés dans la revue eNeuro.

"Les décisions alimentaires sont prises de manière plus impulsive"

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont demandé à 28 participants de passer un IRM en même temps qu’ils devaient prendre des décisions : gâteau aux fraises ou barre de chocolat, escalope ou frites, beaucoup d'argent/de nourriture plus tard ou moins tout de suite. Dans l'expérience, les temps d'attente proposés étaient de deux jours, deux semaines, un, trois et six mois, ainsi qu'un an.

"Nous avons pu montrer que les décisions alimentaires sont prises de manière plus impulsive, explique Marius Markmann, premier auteur de l’étude, dans un communiqué. En d’autres termes, les aliments immédiatement disponibles sont choisis plus souvent qu’une plus grande quantité du même aliment disponible plus tard. C’est différent avec l’argent. Les gens préfèrent attendre la plus grande somme d’argent. En effet, la valeur de l’argent est stable plus longtemps, tandis que la valeur de la nourriture est liée au caractère périssable de la nourriture.”

Grâce aux IRM, les chercheurs ont pu observer les zones cérébrales activées au moment de la prise de décision. "Lors du choix d’une somme d’argent, le cerveau humain semble impliquer des régions responsables du contrôle des actions, indique Burkhard Pleger, qui a dirigé la recherche. En revanche, dans le cas de la nourriture, les régions du cerveau [impliquées dans] les décisions dans l’environnement social deviennent actives.”

Mieux comprendre les processus de prise de décision pour traiter les addictions

Au moment de la décision, les chercheurs ont distingué les récompenses dites "primaires”, comme la nourriture, et les récompenses "secondaires", quand il s’agit d’argent. Lors de l’étude, ils ont observé que les participants prenaient des décisions plus impulsives lorsqu'il s'agissait de récompense primaire. "Les personnes impulsives ont montré une maîtrise de soi plus faible, un apport calorique plus important et une fréquence de consommation plus élevée, assure Marius Markmann. Elles étaient également plus enclines à être dépendantes d’Internet, des médias sociaux, des smartphones, des jeux et des paris.” Cette étude pourrait, à terme, permettre de mieux comprendre les processus de prise de décision chez les personnes ayant des comportements addictifs pour mettre au point de nouvelles prises en charge.