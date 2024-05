Du datura dans la farine de blé noir bio, quels dangers ?

L'ESSENTIEL Le datura, en l’absence de traitement des cultures par des produits phytosanitaires, peut se glisser dans les récoltes et provoquer des intoxications aiguës.

Les manifestations sont principalement neurologiques et cardiaques. Elles peuvent conduire à la mort.

En cas de doute, il faut appeler le 15 ou son médecin traitant selon la gravité des symptômes.

L’ARS de Bretagne a émis une alerte le 1er mai 2024 à la suite de plusieurs cas d’intoxications survenues après l’ingestion de farine de sarrasin bio, encore appelé « blé noir », dans l’Ouest de la France et en particulier en Bretagne.

La présence de datura, une plante toxique, a été en effet confirmée dans certains lots bio issus de l’exploitation d’un producteur et vendus dans des magasins spécialisés en produits d’agriculture biologique, dans certaines épiceries, sur des marchés locaux ou en direct auprès du producteur. Une procédure de rappel concernant "tous les lots de farine de blé noir bio de la marque JP Cloteau dont la date de durabilité ("à consommer de préférence avant") est comprise entre octobre 2024 et mars 2025 inclus" a donc été lancée, ont précisé les ministères de la Santé et de l'Agriculture dans un communiqué commun. Mais quels sont les signes d'intoxication aiguë ? A quoi faut-il être vigilant ?

Une plante banale mais toxique voire létale

Le datura est une plante herbacée relativement commune qui pousse dans les champs. Mais malgré ses jolies fleurs en forme de cloches, il a des propriétés hallucinogènes majeures dues au puissant alcaloïde qu’il contient. Il est connu également sous le nom d’herbe du diable ou encore d’herbe aux sorciers.

Le datura contient des alcaloïdes (atropine et scopolamine) qui expliquent ces effets dits « anticholinergiques » ou « atropiniques » sur le système neurologique qui surviennent environ 1 heure après son ingestion et durent de 8 à 48 heures quand il n’y a pas de complications. Si l’intoxication est modérée, les manifestations peuvent aller jusqu’à 8 à 12 heures après l’absorption. Et en cas d’intoxication sévère, les symptômes persistent 2 à 3 jours.

Des manifestations à haut risque

Les principaux symptômes après son absorption sont dus à une atteinte du système nerveux central, de l’œil, du cœur et des sécrétions.

Souvent utilisé dans le cadre d’un usage festif, les manifestations recherchées sont des sensations de rêve éveillé, des hallucinations auditives, visuelles ou tactiles (impression de s’enfoncer dans le sol, modifications des couleurs…), une perte des repères spatio-temporel ou une insensibilité à la douleur.

Mais des effets secondaires plus graves peuvent survenir comme une accélération du rythme cardiaque, une perte des sécrétions salivaires, gastriques ou digestives, une sècheresse de la peau, une rougeur du visage, des tics nerveux, une confusion, des pertes d’équilibre, une dilatation des paupières, une vision troublée, une rétention des urines, une dilatation des bronches...

D’autres manifestations encore plus délétères peuvent apparaître : agressivité, hyperexcitabilité, troubles de la vue pendant plusieurs semaines, convulsions, comportement irrationnel avec un risque de blessures, atteintes psychiatriques (anxiété, hallucinations morbides, attaques de panique).

Et en cas de surdosage majeur, possible dès la première prise, l’issue peut être fatale avec un coma ou la mort par détresse respiratoire ou arrêt cardiaque.

Une contamination involontaire des cultures biologiques

C’est lors de la récolte et du tamisage des graines de sarrasin cultivées de manière biologique que le datura, qui possède le même cycle de développement, peut se glisser malencontreusement. L'absence de désherbage chimique par des produits phytosanitaires y est pour quelque chose.

Le sarrasin est en effet, largement utilisé dans la préparation du pain, des crêpes, des galettes, des gâteaux… Et de très petites quantités suffisent pour déclencher une intoxication aiguë.

En cas d’apparition de symptômes qui font suspecter une contamination (sécheresse de la bouche, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles incohérentes, troubles de l’équilibre…), il est fortement conseillé d’appeler le 15 ou son médecin traitant en indiquant la consommation récente de farine de sarrasin. Une prise en charge hospitalière est généralement nécessaire.