Elle meurt après avoir mangé un champignon cru dans un sushi roll

L'ESSENTIEL Donna est décédée après avoir mangé un sushi roll contenant de la morille crue.

Ce champignon peut être toxique lorsqu'il n'est pas cuit.

51 personnes ont été malades après avoir mangé dans le restaurant. Au total deux personnes sont mortes et trois autres ont été hospitalisées.

Le 17 avril 2023, Donna Ventura a commencé à se sentir mal après avoir mangé dans un restaurant de sushi avec son mari et des amis. Le couple a pensé qu’elle souffrait d’une simple intoxication alimentaire… mais cela s’est révélé bien plus grave. La sexagénaire était malade à cause d’un champignon non cuit. Cet empoisonnement lui a été fatal.

Champignon : une intoxication fatale

Son mari Jon s’est confié sur les derniers jours de sa femme aux médias Montana Free Press et KBZK. Sa femme a ressenti de vives douleurs moins d’une heure après avoir mangé le “roll spécial” du restaurant. "J'ai appelé une ambulance. Et à l'hôpital, elle a subi un arrêt cardiaque", se souvient le retraité. Quand il a entendu les mots “code bleu” alors qu’il attendait à l'extérieur de la salle d'urgence, il reconnaît avoir été convaincu qu’ils avaient été émis pour un autre patient. "Cela ne peut pas être ma femme, parce que c'est juste une intoxication alimentaire", se souvient-il avoir pensé. Mais, l’alarme avait bien sonné pour son épouse.

"C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement d'une intoxication alimentaire normale", se souvient Jon Ventura. "C'était grave, et elle a passé les 12 jours suivants à se battre."

Une fois le cœur de Donna reparti, les médecins ont rapidement déterminé que la cause de ses troubles n’était pas le poisson du roll, mais des morilles pas cuites. En effet, ces champignons peuvent être toxiques lorsqu’ils sont crus.

Malgré les traitements, les toxines présentes dans l’aliment ont progressivement détruit ses reins et son foie et endommagé son œsophage ainsi que sa trachée. En plus des fortes douleurs, Donna a commencé à avoir des difficultés à parler, à avaler et à respirer. Lorsque son état s’est aggravé, elle a refusé la sonde alimentaire.

"Lorsque vous êtes marié aussi longtemps que je l'étais, vous pouvez comprendre le langage corporel et l'apparence de votre partenaire", explique Jon à KBZK. "La troisième ou la quatrième fois que je lui ai parlé (de la sonde alimentaire), j'ai eu le regard qui disait : j'ai pris ma décision et c’est fini, je n'en parle plus".

Donna est décédée le 29 avril 2023 à 64 ans après avoir écrit un dernier “Je t’aime” sur une feuille pour son mari et son fils.

Intoxication aux morilles crues : le restaurant mis en cause

Une enquête a été menée par les autorités sanitaires du Montana et du comté de Gallatin. Elle a confirmé que Donna avait été empoisonnée par les morilles présentes dans le sushi roll. Ces dernières, importées de Chine, n’avaient pas été cuites. Elles avaient uniquement mariné.

Par ailleurs, Donna n'a pas été la seule victime des champignons crus. 50 clients du restaurant, venus les 8 et 17 avril 2023, ont été malades après en avoir mangé. Un homme de 74 ans est également décédé et trois autres personnes ont dû être hospitalisées.

"Les résultats de l'étude ont indiqué que la consommation de morilles au restaurant était fortement associée au développement d'une maladie [gastro-intestinale]. De plus, les personnes qui ont déclaré avoir consommé une plus grande quantité de sushis contenant des morilles étaient plus susceptibles de développer une maladie que celles qui ont déclaré avoir consommé moins de morceaux", note le rapport repris par Montana Free Press.

Une enquête de la FDA (autorités sanitaires des USA) révèle, pour sa part, que six autres restaurants avaient acheté des morilles au même fournisseur à cette époque. Mais les cuisiniers les avaient tous cuites. Aucun de leurs clients n’a déclaré être tombé malade.

Comme l’explique l’ANSES, il ne faut jamais consommer les champignons crus. Il est recommandé de cuire chaque espèce séparément et suffisamment. C’est-à-dire 20 à 30 minutes à la poêle ou 15 minutes à l'eau bouillante avec rejet de l'eau de cuisson. "Cela détruit parasites et bactéries, et rend certaines espèces comestibles (shiitaké, morilles, certains bolets)", rappelle l’ANSES.