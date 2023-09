Champignon : 7 bons gestes pour éviter les intoxications

L'ESSENTIEL Plus de 250 cas d'intoxications liés à des champignons ont été recensés depuis le 1er août 2023.

Cela représente deux fois plus de cas que l'année dernière à la même époque.

L'anses a rappelé les bonnes pratiques à suivre lors d'une cueillette de champignons pour éviter les intoxications.

La saison des champignons a commencé plus tôt cette année en raison de la météo pluvieuse du mois d'août. Malheureusement, cette arrivée précoce s'accompagne d'une hausse des intoxications signalées par rapport à l'année dernière. L'ANSES rappelle ainsi les bonnes pratiques à suivre.

Champignon : une hausse des intoxications observée en août

L'ANSES met en garde les amateurs de balades en forêt et de cueillettes des champignons. "Depuis le 1er août 2023, les intoxications rapportées aux Centres Antipoison augmentent : plus de 250 cas ont déjà été recensés, soit deux fois plus qu’en 2022", indique l'organisme dans un communiqué publié le 2 septembre 2023.

Selon l'organisme, plusieurs causes sont responsables des intoxications liées à la consommation de champignons. La confusion entre une espèce comestible et une espèce toxique est une des principales raisons "parfois du fait de l’utilisation d’une application de reconnaissance de champignons sur smartphone donnant une identification erronée des champignons cueillis", prévient l'ANSES. De plus, manger des champignons comestibles en mauvais état, mal conservés ou insuffisamment cuits peut également entraîner des intoxications.

La hausse des cas d'intoxications liés à des champignons met en évidence l'importance d'être vigilant lors de la cueillette et de prendre les mesures nécessaires pour éviter les intoxications.

Cueillette de champignons : les bons gestes à suivre

Pour éviter les intoxications liées à la cueillette de champignons, il est essentiel de suivre quelques bons gestes. Il est recommandé de :

Ne ramasser que les champignons que l'on connaît parfaitement : "certains champignons hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles", prévient l'ANSES.

De faire vérifier sa récolte par un spécialiste en cas de doute.

Ne jamais donner à manger les champignons cueillis à de jeunes enfants : les enfants sont plus vulnérables aux effets toxiques des champignons.

Éviter de consommer des produits identifiés au moyen d'une application de reconnaissance de champignons sur smartphone, en raison du risque élevé d'erreur.

Prévoir un panier en osier, une caisse ou un carton pour déposer les champignons : il est déconseillé d'utiliser des sacs en plastique, ils accélèrent le pourrissement.

Opter pour un contenant suffisamment grand pour séparer les différentes espèces : cela permet d'éviter le mélange de morceaux de champignons vénéneux avec des comestibles ;

Choisir un lieu de cueillette loin des sites pollués : comme ces légumes absorbent facilement les polluants, il faut éviter de ramasser les champignons aux bords des routes, des aires industrielles, des décharges ou encore des pâturages.

De retour à la maison, il faut se laver les mains et prendre une photo de la récolte avant la cuisson. En cas d’intoxication, cela permettra d'identifier le champignon responsable des troubles et de décider du traitement adéquat. En suivant ces précautions, il est possible de profiter de la cueillette des champignons en toute sécurité.

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, 1.923 intoxications avaient été rapportées aux Centres antipoison. Bien que le nombre d'intoxications soit supérieur aux années précédentes (1.269 en 2021), le nombre de cas graves était en légère baisse. On comptait 37 cas au lieu de 41 un an plus tôt et deux décès au lieu de 4.