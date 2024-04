Parvovirus : quels sont les symptômes de l’infection ?

L'ESSENTIEL Les infections par le parvovirus B19 sont en augmentation en France.

La maladie engendre des symptômes cutanés, notamment des rougeurs sur les joues.

Elle peut être plus grave chez la femme enceinte.

L’épidémie de parvovirus B19 touche la France depuis près d’un an. "Son intensité s’est accrue au dernier trimestre de 2023 et elle poursuit son ascension en 2024 avec un pic qui n’a pas encore été atteint au mois de mars", précise Santé Publique France dans un communiqué paru le 22 avril. Ce virus se transmet par les voies respiratoires et contamine majoritairement les enfants.

Comment se manifeste le parvovirus B 19 ?

Les premiers signes d'une infection par le parvovirus B 19 se manifestent après une période d’incubation de 4 à 21 jours. Il s’agit généralement de symptômes dits "non-spécifiques" : ils peuvent ressembler à ceux d’un rhume, avec de la fièvre, des maux de tête ou une sensation plus globale de malaise. Au bout d’une semaine environ, l’infection laisse des marques caractéristiques sur les joues. Parfois surnommée "maladie des joues giflées", elle déclenche une éruption cutanée, semblable aux traces que pourrait laisser une gifle sur le visage. Des plaques rouges peuvent aussi apparaître au niveau des bras, des fesses et des cuisses, et engendrer des démangeaisons. "L'éruption et la totalité de la maladie, dure généralement de 5 à 10 jours, indique le manuel MSD. Cependant, l'éruption peut récidiver pendant plusieurs semaines, déclenchée par la lumière solaire, l'exercice, la chaleur, la fièvre, ou un stress émotionnel." Chez certaines personnes, la maladie est totalement asymptomatique.

Parvovirus B19 : quels sont les symptômes chez l’adulte ?

L’infection par le parvovirus B19 est aussi appelée "cinquième maladie", car il s’agit de la cinquième pathologie qui peut déclencher une éruption chez l’enfant, après la rubéole, la rougeole, la roséole et la varicelle. Mais elle peut aussi toucher l’adulte : généralement, elle entraîne alors un syndrome "gants et chaussettes", soit des rougeurs au niveau des pieds et des mains, avec des démarcations nettes.

Chez la femme enceinte, la maladie peut être grave. Elle est susceptible de déclencher une anémie foetale. "L'infection contractée pendant le premier trimestre peut entraîner la mort du fœtus ou une fausse couche, prévient le ministère de la Santé canadien. Dans les deuxième et troisième trimestres, l'infection peut entraîner chez le fœtus une anémie, une myocardite, une insuffisance cardiaque (…). La mort du fœtus peut survenir chez tout au plus 10 % des fœtus infectés."

Parvovirus : comment se protéger de la maladie ?

En revanche, une contamination au parvovirus B19 permet de s’immuniser contre le virus. Ainsi, la moitié des femmes enceintes seraient immunisées, grâce à une infection précédente, selon le manuel MSD.

Comme pour les autres virus, la meilleure manière de se protéger du parvovirus B19 qui se transmet par la salive ou les mains, est d’appliquer les gestes barrières, en particulier si une personne de l’entourage est malade. Il est ainsi recommandé de s'isoler en cas d'infection, d'éviter les personnes infectées, de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, de tousser dans son coude...