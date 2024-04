Covid long : le dysfonctionnement immunitaire disparait avec le temps

L'ESSENTIEL Une vaste étude démontre que le système immunitaire des personnes atteintes d'un Covid long peut se rétablir au bout de deux ans.

Les marqueurs de dysfonctionnement immunitaire présents chez les personnes atteintes d’un Covid long tendent à s’effacer deux ans après la première contamination, d’après une nouvelle enquête.

Les données utilisées pour cette recherche proviennent de l'étude ADAPT lancée en 2020 pour suivre les patients qui avaient été infectés par le Covid-19 lors de la première vague en Australie. Les participants ont été évalués à intervalles réguliers au moyen d'analyses sanguines, d'examens de santé mentale et de tests des fonctions pulmonaires/cérébrales.

"Près d'un an et demi après l'étude de 2022, nous sommes heureux de constater que, dans ce même groupe, des améliorations significatives ont été observées au niveau des marqueurs sanguins. Pour la majorité des échantillons que nous avons analysés en laboratoire, les biomarqueurs qui indiquaient auparavant une fonction immunitaire anormale ont disparu", explique dans un communiqué de presse le docteur et directeur de l’étude Chansavath Phetsouphanh.

Covid long : la qualité de vie s'améliore au bout de deux ans

Lorsqu'on leur a demandé comment ils se sentaient, 62 % des patients inclus dans la cohorte australienne ont déclaré que leur qualité de vie s'était améliorée. S'il s'agit là d'une nouvelle encourageante pour eux, les chercheurs s'interrogent désormais sur les raisons pour lesquelles certains participants à l'essai continuent à ne pas voir leur état s'améliorer.

"Il y a encore environ un tiers des participants qui identifient un impact permanent du Covid-19 sur leur qualité de vie", déplore le professeur Gail Matthews, co-auteur de la recherche. "Cela s'explique probablement par le fait que leurs symptômes du Covid long ne sont pas tous dus à des anomalies immunologiques", analyse le spécialiste.

Covid long et système immunitaire : quels sont les biomarqueurs pris en compte ?

Les biomarqueurs inclus dans l'analyse couvraient de nombreux aspects de la fonction immunitaire. Les marqueurs de l'activation des lymphocytes T auxiliaires et des cytotoxiques ont par exemple été analysés, ainsi que ceux de la protéine interféron-γ.

"Il est important de noter que nous poursuivrons nos recherches afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles l'état de certaines personnes ne s'améliore pas et ce que l'on peut faire pour elles", conclut le professeur Anthony Kelleher, directeur de l'Institut Kirby à Sydney.

L'étude citée dans cet article est publiée dans Nature Communications.