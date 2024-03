Covid long : les personnes souffrant d’hypermobilité articulaire ont plus de risques

L'ESSENTIEL Les adultes présentant une hypermobilité articulaire ont des articulations qui sont capables de se déplacer au-delà des limites normales.

Ils ont 30 % plus de risques de ne pas se remettre complètement d’une infection par le coronavirus que les personnes dont les articulations étaient normales.

En outre, ces patients sont plus susceptibles de ressentir une fatigue persistante associée au Covid long.

Genoux, épaules, poignets, doigts, hanches… Lorsque des personnes présentent des articulations qui bougent facilement au-delà de l’amplitude normale des mouvements, cela indique qu’elles sont atteintes d’hypermobilité articulaire. Il s’agit d’une maladie courante surtout chez les femmes et les jeunes adultes. Selon des chercheurs du King's College London (Angleterre), les adultes souffrant de cette pathologie pourraient être exposés à un risque accru de Covid long. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue BMJ Public Health.

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques sont partis d’un constat. "Outre l'âge, la probabilité de développer une forme longue du coronavirus semble être plus élevée lorsqu'elle est liée à certains problèmes de santé sous-jacents, notamment la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable, la migraine, les allergies, l'anxiété, la dépression et les maux de dos." Ces facteurs de risque ont tous été associés de manière indépendante à l'hypermobilité articulaire. Ainsi, l’équipe a recruté 3.063 patients qui ont tous rapportés au moins une infection à la Covid-19. En août 2022, les participants ont dû remplir un questionnaire pour savoir s'ils avaient des articulations hypermobiles, s'ils s'étaient complètement rétablis de leur infection à coronavirus et s'ils souffraient d'une fatigue persistante.

Hypermobilité articulaire : les patients ont 30 % plus de risques de ne pas guérir d’une infection à la Covid-19

Les résultats ont montré qu’environ un patient sur 3 avait déclaré ne pas s'être complètement rétabli de leur dernière infection. Parmi elles, 269 adultes présentaient une hypermobilité articulaire généralisée. D’après les auteurs, parmi les 1.940 personnes qui ont déclaré s'être complètement rétablies, près d'un volontaire sur quatre présentait une hypermobilité articulaire. "400 d'entre elles étaient des femmes." Après avoir pris en compte des facteurs potentiellement influents, comme l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le niveau d'éducation et le nombre de vaccins reçus, l’équipe a constaté que l'hypermobilité articulaire était fortement associée à l'absence de guérison complète d’une infection à la Covid-19.

Ainsi, les personnes présentant une hypermobilité articulaire étaient environ 30 % plus susceptibles de dire qu'elles ne s'étaient pas complètement remises de l'infection par le coronavirus que celles dont les articulations étaient normales. De plus, l'hypermobilité articulaire prédisait de manière significative des niveaux élevés de fatigue, qui se sont révélés être un facteur déterminant dans l'incapacité à se rétablir complètement.

"Une meilleure connaissance de l'hypermobilité articulaire est nécessaire pour une prise en charge efficace des patients"

"Cette observation est cliniquement importante en raison de son impact potentiel sur la compréhension et l'identification de sous-phénotypes de Covid longs pour le dépistage et les interventions ciblées personnalisées. Plus généralement, une meilleure connaissance de l'hypermobilité articulaire généralisée et de ses associations extra-articulaires est nécessaire pour une prise en charge efficace des patients", ont conclu les chercheurs.