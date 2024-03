Covid long : les troubles digestifs persistants sont liés à un traumatisme psychologique

L'ESSENTIEL La Covid-19 pourrait entraîner des problèmes digestifs et un traumatisme psychologique sur le long terme, selon une nouvelle étude.

Plus de 60 % des participants présentaient des symptômes digestifs plus d’un an après la maladie et 40 % répondaient aux critères du trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Les personnes ayant un TSPT élevé avaient plus de risques de souffrir de symptômes gastro-intestinaux plus graves.

Et si la Covid-19 pouvait entraîner des troubles digestifs et un traumatisme psychologique sur le long terme ? C’est ce que montre une étude qui vient d’être publiée dans la revue Clinical Gastroenterology and Hepatology. "Souvent, les gastro-entérologues ne demandent pas aux patients s'ils ont été atteints de la Covid-19, pourtant, cette étude montre, à l’appui de preuves solides, qu'une ancienne infection à la Covid-19 peut entraîner des symptômes gastro-intestinaux à long terme", explique William Tierney, gastro-entérologue et auteur de cette étude, dans un communiqué. Le principal élément à retenir de ces travaux est que les médecins et les spécialistes des maladies digestives doivent se rappeler que la Covid-19 peut être le déclencheur de symptômes digestifs à long terme chez un patient. Cela pourrait aider à mieux comprendre les symptômes des patients et potentiellement éviter les tests inutiles.”

Covid long : 60 % adultes présentaient des troubles digestifs plus d'un an après l'infection

Lors de leurs travaux, les chercheurs de Faculté de médecine de l'Université d'Oklahoma, aux États-Unis, ont étudié les données de santé de 530 personnes, douze à dix-huit mois après qu’elles aient été infectées par la Covid-19. L’objectif était de mesurer deux potentiels symptômes prolongés du coronavirus. Parmi eux, les problèmes digestifs, en analysant les personnes qui souffraient de Disorders of Gut-Brain Interaction (DGBI), traduit en français par troubles de l’interaction intestin-cerveau, qui se caractérise par des symptômes gastro-intestinaux d’hypersensibilité viscérale. Autre symptôme évalué : le trouble de stress post-traumatique (TSPT) associé à l'expérience de la maladie, mesuré via des questionnaires.

Selon les résultats, plus de 60 % des participants présentaient des symptômes de DGBI - notamment des maux d’estomac, de la diarrhée, le syndrome du côlon irritable, la constipation, la dysphasie - plus d’un an après la maladie. Pourtant, avant d’être atteints de la Covid-19, la moitié des patients n’avaient jamais eu de problèmes digestifs similaires.

Stress post-traumatiques : 40 % des patients infectés par la Covid-19 en souffraient

Au niveau psychologique, plus de 40 % des participants répondaient aux critères du TSPT. Et problèmes digestifs et TSPT étaient liés. En effet, selon l’étude, les personnes ayant un TSPT élevé avaient plus de risques de souffrir de symptômes gastro-intestinaux plus graves. "Les premiers mois de la pandémie ont été très effrayants et traumatisants, mais le fait que les patients subissent encore des traumatismes plus d'un an après leur hospitalisation est une donnée significative, indique William Tierney. La Covid-19 est une maladie respiratoire avant tout, mais d'autres affections respiratoires telles que la grippe ne provoquent généralement pas de problèmes gastro-intestinaux à long terme, ce qui montre que la Covid-19 est bien différente.”

D'après les auteurs, les problèmes digestifs et le trouble de stress post-traumatique pourraient donc s’ajouter à la liste des symptômes du Covid-long. Pour rappel, environ 2 millions de Français continuaient de souffrir de symptômes de la Covid-19 plusieurs mois après avoir été infectés par le virus fin 2022, selon Santé publique France.