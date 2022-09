Champignons : 3 bonnes raisons d'en manger

L'ESSENTIEL Le champignon n’est pas un végétal : il forme un règne à part que l’on appelle le règne fongique, ou fungi (du latin fungus).

Dans l’Hexagone, 250 espèces de champignons sont comestibles, sur un total de 16.000 répertoriées, selon la Société mycologique de France.

La saison de cueillette des champignons est désormais ouverte, pour le plus grand plaisir de nos papilles. Mais pas uniquement : qu’ils soient sauvages, comme les cèpes et les girolles, ou cultivés, comme ceux de Paris, les champignons sont aussi particulièrement bons pour la santé. Riches en nutriments, pauvres en calories et alliés de notre système immunitaire, ils sont ce qu’on appelle des "super-aliments" - si tant est qu’on sait les choisir prudemment lors de la cueillette.

Les champignons sont bourrés de nutriments

Les champignons sont des concentrés de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments et d’antioxydants, tous des nutriments indispensables au bon fonctionnement de l’organisme (croissance, apport énergétique, entretien tissulaire...). Côté macronutriments, ils contiennent plus de protéines que la plupart des légumes, avec une teneur comprise entre 2 et 3 grammes pour 100, contre 1 à 2 en moyenne pour les légumes, et ils ont une quantité non négligeable de lipides.

Selon une étude de 2021, l’ajout d’un seul champignon de 84g dans nos habitudes alimentaires augmente de 6 à 32 % des apports nécessaires en fibres alimentaires, fer, potassium (surtout les champignons de Paris, les plus consommés !), zinc ou encore en vitamines B2 et B3 – celles qui participent notamment à conserver une peau saine. Il est enfin riche en sélénium, un oligo-élément antioxydant qui contribue à prévenir les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Les champignons préviennent les maladies graves

Meilleure défense contre les virus, réduction du cholestérol, mais aussi prévention de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et du diabète : renforcé par la présence de nombreux nutriments, le système immunitaire est boosté par la consommation régulière de champignons. Selon une étude parue en 2015, manger un champignon par jour permettrait notamment de diminuer l’inflammation de l’organisme.

Les champignons, un allié minceur

L’avantage, enfin, aves les grosses poêlées de champignons, c’est que c’est bon pour la ligne. Faible en glucides, sans gras et composés au moins à 80 % d’eau, ils sont très peu caloriques. Selon les données nutritionnelles du Ciqal, 100 grammes de champignons crus apportent seulement 21 calories. Pour autant, ils contiennent une bonne dose de fibres (1,7g pour 100), ce qui permet d’apporter une sensation de satiété et de limiter le grignotage entre les repas. Leurs vitamines et minéraux, de leur côté, aident à mieux brûler les graisses et les protéines. Autant de bonnes raisons de faire du champignon un allié pour garder une bonne forme physique. A commencer par les champignons de Paris, les plus consommés, qui contiennent un maximum de potassium, bon pour la tension artérielle et la fonction musculaire !